تقدِّم Fairly AI وIBM watsonx.ai حوكمة وأمانًا للذكاء الاصطناعي بمستوى متقدِّم.

نعلن اليوم بكل فخر عن تكاملنا مع IBM watsonx.ai، حيث نجمع بين قدراتهم المتقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات، وإشراف Fairly الدقيق القائم على السياسات والموجَّه للأمان أولًا. معًا، نقدم حلًا مصممًا للنشر الفعلي للذكاء الاصطناعي في البيئات المنظمة عالية المخاطر - ما يوفر مستوًى غير مسبوق من التحكم والشفافية والثقة في كل نموذج.

في Fairly AI، لا نكتشف المشكلات فحسب، بل نرشدك إلى كيفية إصلاحها وربطها بمتطلبات الحوكمة لديك. بصفتنا جهة رائدة في إدارة الثقة والمخاطر والأمان في الذكاء الاصطناعي (AI TRiSM)، يقدِّم نظام Fairly AI Management System -المتكامل مع Security for AI Asenion™‎- تجربة متكاملة تشمل أتمتة محاكاة الهجمات، وتقييم المخاطر، وتوجيهات المعالجة، وتقارير الالتزام، كل ذلك في نظام واحد.