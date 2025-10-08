تعزيز المرونة الإلكترونية باستخدام IBM® Cloud Object Storage وIBM® Storage Defender Data Protect

تتزايد هجمات الفدية والتهديدات الداخلية وحوادث تسريب البيانات من حيث التكرار والتعقيد. تمثِّل النماذج التقليدية التي يتم فيها تخزين النسخ الاحتياطية ف البيئة المحلية -وغالبًا على الشبكة نفسها التي توجد بها بيئات الإنتاج التي تحميها- فرصة سهلة للهجمات الإلكترونية لتعطيل المؤسسات بالكامل. عندما تظل النسخ الاحتياطية في بيئة بيانات الإنتاج نفسها، يمكن للمهاجمين تشفيرها أو حذفها، ما يُلغي خيارات الاستعادة.

لمواجهة ذلك، تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى السحابة لتوفير نسخ احتياطية خارجية وحماية للبيانات. ومع ذلك، رغم انتقال المؤسسات إلى بيئات هجينة ومتعددة السُحُب، فإنه ما زال الكثير منها يواجه صعوبة في تأمين بياناته وعزلها بفاعلية. ويرجع ذلك غالبًا إلى:

الافتقار إلى الخبرة في بنية أمن السحابة.

عدم كفاية ضوابط الكشف عن الحوادث الإلكترونية والاستجابة لها.

الاعتماد المفرط على أنظمة النسخ الاحتياطي التقليدية دون مراعاة حماية البيانات أثناء تخزينها.

محدودية رؤية ومراقبة سلامة البيانات في البيئات السحابية.

والنتيجة هي اتساع الفجوة بين استراتيجية حماية البيانات والمرونة الإلكترونية الفعلية.