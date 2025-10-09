الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

الإصدار IBM MQ 9.4.4 يعزز المرونة الهجينة والامتثال للمتطلبات الفيدرالية

نشرت ١٠/٠٩/٢٠٢٥
شخص يعمل على كمبيوتر محمول أمام شاشتين مكتبيتين مفتوحتين تعرضان جداول بيانات.

Amy McCormick

أصبح IBM MQ 9.4.4 متاحًا الآن، ويوفر قدرات جديدة تساعد المؤسسات على بناء أنظمة مراسلة أكثر مرونة، والامتثال للمتطلبات الفيدرالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر البيئات الهجينة. 

يمتد الإصدار الرابع من سلسلة التسليم المستمر (CD) في MQ 9.4 ليوسِّع نطاق التوافر العالي واستعادة البيانات بعد الكوارث ليشمل بيئات Linux الأصلية، والأجهزة الافتراضية، والأجهزة المادية، إلى جانب الحاويات، كما يقدِّم تحسينات أمنية لأعباء العمل الخاضعة للرقابة، ويبسِّط إدارة المنصات الموزعة ومنصات MQ Appliance وz/OS. 

3 فوائد جديدة للإصدار IBM MQ 9.4.4

تم الإعلان رسميًا عن هذا الإصدار في 2 أكتوبر 2025، وأصبح متاحًا بشكل عام في 16 أكتوبر 2025، ويتضمن مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة التي تُتيح للعملاء ما يلي: 

  • استنادًا إلى إمكانيات التوافر العالي الأصلي (Native HA) واستعادة البيانات عن بُعد المستمرة (CRR) التي تم تقديمها في MQ 9.4.3، يقدِّم هذا الإصدار الميزات نفسها إلى بيئات Linux الافتراضية (VMs) والبيئات التي تعمل دون نظام تشغيل، بالإضافة إلى تطبيقها الأصلي القائم على الحاويات. يمكنك الآن نشر التوافر العالي الأصلي (Native HA) واستعادة البيانات المستمرة (CRR) دون أي تبعيات، إذ تتم عملية النسخ المتماثل بالكامل بواسطة IBM MQ نفسه. كانت الحلول السابقة للتوافر العالي واستعادة البيانات بعد الكوارث على بيئات Linux الافتراضية (مثل multi-instance وRDQM) تعتمد على تخزين مشترك أو إضافات على نظام التشغيل.
  • يسهِّل الامتثال للمعايير الفيدرالية من خلال تحسينات تساعد العملاء على تلبية المعايير الفيدرالية الأمريكية بسهولة أكبر. حماية البيانات الحساسة والمساعدة على تلبية متطلبات التدقيق والنشر بثقة في البيئات المنظمة.
  • يساعد على تقليل العبء التشغيلي من خلال استعادة القنوات تلقائيًا في MQ for z/OS، واستخدام التصفية الموجَّهة للكائنات، ما يجعل إدارة MQ على نطاق واسع أسهل.

8 ميزات جديدة في الإصدار IBM MQ 9.4.4

يقدِّم هذا الإصدار مجموعة واسعة من التحسينات التقنية في مجالات المرونة والامتثال والإدارة، ما يساعد المؤسسات على تعزيز البنية الأساسية لأنظمة المراسلة لديها مع تقليل مستوى التعقيد.

  1. التوافر العالي الأصلي (Native HA) واستعادة البيانات المستمرة (CRR) على بيئات Linux الافتراضية والتي تعمل دون نظام تشغيل: تمكين التوافر العالي والتعافي من الكوارث دون الاعتماد على تخزين مشترك أو مكونات خاصة بنظام التشغيل، باستخدام قدرات MQ الأصلية التي كانت متاحة سابقًا فقط للحاويات. 
  2. وضع FIPS لـ AMS: أصبحت ميزة الأمان المتقدم للرسائل (Advanced Message Security) تعمل الآن في وضع FIPS الكامل عبر المكونات الموزعة، ما يُتيح نشرها في بيئة AWS GovCloud ودعم أعباء العمل المتوافقة مع FedRamp. 
  3. تشفير حركة مرور النسخ المتماثل في RDQM أثناء النقل: يضيف هذا التحديث تشفيرًا افتراضيًا لعمليات النسخ المتماثل في RDQM، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال الفيدرالي ويقلل من مخاطر كشف البيانات.
  4. مجموعة الأمان العالمية (GSKit) الإصدار 9: تعزِّز دعم بروتوكول TLS وخوارزميات التشفير عبر توزيعات Linux المحددة، ما يحسِّن أداء التشفير ويواكب تطورات متطلبات الأمان. 
  5. قنوات الشفاء الذاتي على z/OS: تستعيد عملها تلقائيًا عند حدوث تعارض في التسلسل، ما يقلل الحاجة إلى إعادة الضبط اليدوي ويسرِّع عملية الاستعادة. 
  6. عوامل تصفية MQ Console: تُتيح للمسؤولين التركيز على الكائنات ذات الصلة باستخدام عوامل تصفية قابلة للتخصيص وإعادة الاستخدام، ما يوفر الوقت في البيئات المعقدة. 
  7. دعم Java Semeru 21: تعمل جميع المكونات غير التابعة لنظام z/OS الآن على أحدث بيئة تشغيل Java من IBM، ما يحسِّن الأداء والتوافق والوضع الأمني. 
  8. تحسينات .NET6: يُتيح دعم مسارات الشهادات المخصصة مرونة أكبر في عمليات النشر المعتمدة على Windows. 

المعاينة: IBM MQ Agent

على الرغم من أن ذلك ليس جزءًا من إصدار 9.4.4، تقدِّم IBM معاينة لـ IBM MQ Agent، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المسؤولين على استكشاف المشكلات وحلها باستخدام اللغة الطبيعية. يتصل الوكيل بأي مدير لقائمة الانتظار عبر شبكة MQ ويوفر تحليل السبب الأساسي في ثوانٍ معدودة - وهو مصمم للمساعدة على تقليل وقت الاسترداد بشكل كبير. 

يعزز الإصدار IBM MQ 9.4.4 دور MQ كمنصة مراسلة آمنة ومرنة وحديثة للبيئات السحابية الهجينة. من خلال توسيع قدرات التوافر العالي (HA) والتعافي من الكوارث (DR) على مستوى المؤسسات لتشمل عمليات النشر التقليدية، وتعزيز ميزات الامتثال، وتبسيط العمليات.  

