تعزيز الابتكار والقيمة من خلال IBM Technology Expert Labs على Microsoft Azure.

كان أحد الموضوعات الرئيسية في منتدى Davos لعام 2025 "الصناعات في العصر الذكي"، مع التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وسلسلة الكتل (البلوك تشين) التي تتطور بوتيرة يمكن أن تحوِّل الأعمال بمعدل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، شرح المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا أن التحديات المتعلقة بتوسيع نطاق تجارب الذكاء الاصطناعي وإثبات المفاهيم لتحقيق "تأثير تحويلي" تُعَد صعبة للعديد من المؤسسات عبر جميع القطاعات الصناعية التي كانت تُجري تجاربها.

ترى IBM الحاجة إلى مساعدة الشركات على تكامل البيانات، وتحديث التطبيقات القديمة، والأمن الإلكتروني، وتنفيذ السحابة الهجينة أثناء تبني هذه التقنيات من الجيل التالي. وتغتنم IBM الفرصة لمساعدة عملائنا على التغلب على العوائق المتعلقة بالتوسع للنمو، ومحاذاة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والمراقبة من أجل تعقيدات الحوكمة، والامتثال للوائح.

تركِّز مختبرات الخبراء في تكنولوجيا IBM على حالات الاستخدام "الأمثل" الموصى بها. ومع أكثر من 47,000 تفاعل مع العملاء في جميع أنحاء العالم، تساعد عروضنا العملاء على تصميم وتوزيع وتوسيع المشاريع التجريبية إلى الإنتاج. يقدم مستشارونا تقييمات فحص السلامة ويخططون لأفضل ممارسات الأداء والترقية والترحيل، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول تحسينات الأمان لمنصة Watson وغيرها من منتجات IBM التقنية المتوفرة على Azure Marketplace.