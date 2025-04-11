تعزيز الابتكار والقيمة من خلال IBM Technology Expert Labs على Microsoft Azure.

11 أبريل 2025
نحن فخورون بالإعلان عن أن فئة "Advise" من IBM Technology Expert Labs الخاصة بالخدمات المهنية محددة النطاق والسعر متاحة الآن للشراء على Azure Marketplace في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كان أحد الموضوعات الرئيسية في منتدى Davos لعام 2025 "الصناعات في العصر الذكي"، مع التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وسلسلة الكتل (البلوك تشين) التي تتطور بوتيرة يمكن أن تحوِّل الأعمال بمعدل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، شرح المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا أن التحديات المتعلقة بتوسيع نطاق تجارب الذكاء الاصطناعي وإثبات المفاهيم لتحقيق "تأثير تحويلي" تُعَد صعبة للعديد من المؤسسات عبر جميع القطاعات الصناعية التي كانت تُجري تجاربها.
ترى IBM الحاجة إلى مساعدة الشركات على تكامل البيانات، وتحديث التطبيقات القديمة، والأمن الإلكتروني، وتنفيذ السحابة الهجينة أثناء تبني هذه التقنيات من الجيل التالي. وتغتنم IBM الفرصة لمساعدة عملائنا على التغلب على العوائق المتعلقة بالتوسع للنمو، ومحاذاة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والمراقبة من أجل تعقيدات الحوكمة، والامتثال للوائح.
تركِّز مختبرات الخبراء في تكنولوجيا IBM على حالات الاستخدام "الأمثل" الموصى بها. ومع أكثر من 47,000 تفاعل مع العملاء في جميع أنحاء العالم، تساعد عروضنا العملاء على تصميم وتوزيع وتوسيع المشاريع التجريبية إلى الإنتاج. يقدم مستشارونا تقييمات فحص السلامة ويخططون لأفضل ممارسات الأداء والترقية والترحيل، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول تحسينات الأمان لمنصة Watson وغيرها من منتجات IBM التقنية المتوفرة على Azure Marketplace.
تتمتع كلٌّ من IBM وMicrosoft بسجل حافل في تقديم الابتكار المؤثر من خلال مجموعات التكنولوجيا المتوافقة وخدمات الاستشارات.
على مدار الخمس سنوات الماضية، أسفر تعاوننا الاستراتيجي عن:
تقول Michelle Pellegrin، المدير العام للشراكة العالمية مع Microsoft: "نحن، في IBM، فخورون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع Microsoft من خلال توفير فئة عرض "Advise" من IBM Technology Expert Labs على Azure Marketplace. هذه الخطوة تبرز رؤيتنا المشتركة في تسهيل التكامل السلس للتقنيات المتقدمة".
قال Dinis Couto، المدير العام للشركاء التجاريين في Microsoft: "من خلال IBM Technology Expert Labs، المتوفر على Azure Marketplace، أصبحت لدى عملائنا موارد جديدة لسد الفجوة بين الابتكار والتنفيذ، ما يساعدهم على تمكين الأعمال من تحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي. هذه الشراكة تجسِّد التزامنا المشترك بتمكين النمو التحويلي لعملائنا".
تمكين فرق الأعمال والتكنولوجيا داخل مؤسستك من خلال التعاون مع مستشاري IBM Technology Expert Labs لتنفيذ وتسليم المشاريع بكفاءة عالية باستخدام خبراتنا المتعمقة والمتخصصة في المنتجات. تفاعَل معنا عبر Azure Marketplace اليوم.
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