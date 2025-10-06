تكافح تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات بالفعل تحت وطأة التعقيد، حيث يُظهر تقرير حديث أن اثنتين من أهم ثلاث مهام متعلقة بقابلية الملاحظة تشمل تكييف أدوات قابلية الملاحظة للتعامل مع الأنماط المعمارية الجديدة وضمان تغطية رصد متسقة عبر بيئات متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، أعاد الذكاء الاصطناعي تعريف ماهية التطبيق بالكامل. لم تَعُد التطبيقات محددة النطاق وموجهة من المستخدم مع نتائج محددة مسبقًا؛ بل أصبحت ذاتية التوجيه وقائمة على الأهداف وتشمل التفكير السياقي. إن المخاطر عالية. يبلغ متوسط تكلفة تعطُّل تكنولوجيا المعلومات غير المخطط له 14,056 دولارًا أمريكيًا في الدقيقة - ما يعادل 218 ألف إلى 1.425 مليون دولار أمريكي في الساعة حسب حجم الشركة، ودون رؤية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، قد تواجه المؤسسات مخاطر تكاليف هائلة وأضرارًا على سمعتها.

تُظهر المؤسسات عالية الأتمتة الطريق للمستقبل عند استخدام أدوات قابلية الملاحظة التي يمكن أن تقلل من تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتحقِّق عائدًا مرتفعًا على الاستثمار من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.