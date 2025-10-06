في مؤتمر IBM TechXchange في أورلاندو، أعلنت IBM عن التوفر العام لبرنامج IBM Instana GenAI Observability، وهو ابتكار في مجال قابلية الملاحظة مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
جاء هذا الإعلان بعد التوفر التجريبي لبرنامج IBM Instana Intelligent Incident Investigation، المصمم لاستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل لتوفير تحديد أسرع وأكثر شمولًا للأسباب الأساسية. مع قيام المؤسسات بتوسيع نطاق استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ومهام سير العمل الوكيلة في الإنتاج، يمكن أن تؤدي التحديات التشغيلية إلى ازدياد تصحيح مسارات الذكاء الاصطناعي الغامضة، والتحكم في تكاليف الرموز غير المتوقعة، وضمان تجارب موثوق بها للعملاء. يتعامل Instana GenAI Observability مباشرةً مع هذه القضايا من خلال حل موحَّد وجاهز للاستخدام المؤسسي.
تكافح تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات بالفعل تحت وطأة التعقيد، حيث يُظهر تقرير حديث أن اثنتين من أهم ثلاث مهام متعلقة بقابلية الملاحظة تشمل تكييف أدوات قابلية الملاحظة للتعامل مع الأنماط المعمارية الجديدة وضمان تغطية رصد متسقة عبر بيئات متعددة.
بالإضافة إلى ذلك، أعاد الذكاء الاصطناعي تعريف ماهية التطبيق بالكامل. لم تَعُد التطبيقات محددة النطاق وموجهة من المستخدم مع نتائج محددة مسبقًا؛ بل أصبحت ذاتية التوجيه وقائمة على الأهداف وتشمل التفكير السياقي. إن المخاطر عالية. يبلغ متوسط تكلفة تعطُّل تكنولوجيا المعلومات غير المخطط له 14,056 دولارًا أمريكيًا في الدقيقة - ما يعادل 218 ألف إلى 1.425 مليون دولار أمريكي في الساعة حسب حجم الشركة، ودون رؤية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، قد تواجه المؤسسات مخاطر تكاليف هائلة وأضرارًا على سمعتها.
تُظهر المؤسسات عالية الأتمتة الطريق للمستقبل عند استخدام أدوات قابلية الملاحظة التي يمكن أن تقلل من تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتحقِّق عائدًا مرتفعًا على الاستثمار من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تم تصميم IBM Instana GenAI Observability لمهندسي المنصات وفِرَق هندسة موثوقية المواقع وفِرَق عمليات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك التنفيذيون الذين يجب عليهم الموازنة بين موثوقية وتكلفة ميزات الذكاء الاصطناعي. يجمع بيانات القياس عن بُعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع بقية عناصر بنية تكنولوجيا المعلومات:
يشهد مجال قابلية الملاحظة نشاطًا متزايدًا، حيث يقوم العديد من المزوِّدين بإضافة قدرات الرصد بالذكاء الاصطناعي إلى أدواتهم. نحن نعتقد أن Instana تتميز بأربع مميزات أساسية:
يرغب العملاء في مكان واحد لعرض أداء الذكاء الاصطناعي في بيئة الإنتاج -من التعليمات البرمجية إلى الرموز المميزة إلى زمن الانتقال- دون فقدان السياق الشامل. هذا هو بالضبط ما توفره Instana GenAI Observability.
بالنسبة إلى الفِرَق التي تستخدم حل قابلية ملاحظة متقدمًا، يمكن أن تكون الفائدة كبيرة: تقليل متوسط وقت حل المشكلات (MTTR) وتقليل التكاليف غير المتوقعة. بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين، يمكن أن يدعم هذا الحل الحوكمة والذكاء التشغيلي لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة إلى الصناعات التي تواجه تعقيدات تكنولوجيا المعلومات المتزايدة، فإنها تمثِّل طريقة لمعالجة التكاليف مع تسريع الابتكار في الوقت نفسه.
بالنظر إلى المستقبل، تُعَد قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي جزءًا مهمًا من استراتيجية IBM للذكاء الاصطناعي. فإلى جانب العروض مثل watsonx.governance وwatsonx Orchestrate، والتي توفِّر وكلاء قابلين للتخصيص ومخصصين لمجال معين، تعمل IBM على بناء نهج متسق للمراقبة والحوكمة والأتمتة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
أصبحت IBM Instana GenAI Observability متاحة الآن. إذا كنت ستحضر مؤتمر IBM TechXchange في أورلاندو، فلوريدا، فتعرَّف على هذه القدرات من خلال حضور الجلسة رقم 3122، بعنوان "تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي".