قيادة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع قوة بيئة تكنولوجيا المعلومات الهجينة ودعمها

على مدى أكثر من 20 عامًا، تعاونت IBM وLenovo لتقديم بنية تحتية بمستوى المؤسسات. اليوم، يتطور هذا التعاون لمساعدة العملاء على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة والبيئات السيادية.
تقدم الشركات معاً الآن دعماً متكاملاً لدورة الحياة الكاملة، معززاً بتطورات كبرى في المنتجات، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات لاستدلال الذكاء الاصطناعي، ونظام IBM Storage Scale، وتقنيات الشبكات الحديثة.
مع توسع المؤسسات للذكاء الاصطناعي عبر بيئات هجينة، تستمر أعباء العمل كثيفة البيانات في النمو أسرع مما يمكن للأنظمة القديمة دعمه. النتائج: زيادة الضغط على البنية التحتية، وزيادة زمن الانتقال، وزيادة التعرض لمخاطر التشغيل والأمن. ولمواكبة الوتيرة، تحتاج الشركات إلى هياكل معمارية قابلة للتوسع وآمنة ومتكاملة تدعم أعباء العمل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بتحكم كامل وسيادة — مع تقليل تعقيد العمليات.
بالنسبة لمعظم الشركات، يتطلب نشر الذكاء الاصطناعي بنجاح تحديث تكنولوجيا المعلومات. التكامل السلس للنظم المحسنة بالذكاء الاصطناعي الجديدة مع البيئات القائمة من أهم وأكثر الخطوات حساس. حتى الأخطاء البسيطة في الإعدادات يمكن أن تتسبب في فترة التعطل كبيرة. تشير الدراسات إلى أن الاستفادة من المراقبة الذكية والمؤتمتة للنظام يمكن أن تكتشف المشكلات بشكل استباقي قبل أن تؤثر على الأعمال، ما يقلل بشكل كبير من المخاطر التشغيلية.
الطريق إلى الأمام واضح: اجمع بين الخبرة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة تكنولوجيا المعلومات بأكملها. ويسد هذا النهج الثغرات التشغيلية ويعزز الموثوقية ويمنح فرق تكنولوجيا المعلومات مزيداً من الوقت للابتكار والتحول.
تحصل المؤسسات، من خلال IBM Technology Lifecycle Services (TLS)، على خدمات دعم شاملة ومتعددة الموردين لمنصات الذكاء الاصطناعي الهجين الحساسة من Lenovo، بما في ذلك بيئات استدلال الذكاء الاصطناعي المحلية.
يقوم خبراء IBM التقنيون بتخطيط ونشر ودعم وتحسين وتحديث حلول بمستوى المؤسسات عبر البنى التحتية الهجينة. يجمع هذا التعاون بين البنية التحتية المؤسسية وقدرات الخدمة العالمية لـ IBM TLS لدعم النشر، والعمليات المستمرة، وإدارة دورة الحياة لبيئات الذكاء الاصطناعي الهجينة من المستوى الإنتاجي.
تبسط خدمات IBM TLS دعم تقنية المعلومات متعدد الموردين للذكاء الاصطناعي من خلال عملها كجهة مسؤولة موحدة لتسريع نتائج أعمال البنية التحتية مع تقليل العبء التشغيلي لأنظمة IBM والأنظمة المتعددة.
يحول نظام IBM TLS الدعم التفاعلي التقليدي إلى عمليات ذكية واستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل والأتمتة.
يستفيد العملاء من:
بالنسبة للمؤسسات التي تدير بيئات هجينة معقدة، تترجم هذه الكفاءات مباشرة إلى تحسين المرونة، وزيادة وقت التشغيل، وتجربة عملاء أفضل باستمرار.
يوفر حل الصيانة المدارة من IBM لشركة Lenovo نموذج دعم مرن ومتعدد المستويات مع خيارات تشمل مديراً فنياً مخصصاً للحسابات من IBM. يحصل العملاء على إرشادات مخصصة، وتخطيط استباقي، وخدمة ذات أولوية، وأوقات استجابة سريعة.
تساعد بنية Lenovo التحتية، مدمجة مع دعم IBM TLS، بيئات الشركات المعقدة على العمل بنطاق واسع، مع متوسط حل البلاغ من المرة الأولى بنسبة 97% للأجهزة والبرمجيات والشبكات متعددة الموردين، ونسبة رضا عملاء تبلغ 92%.
حظي ابتكار IBM المستمر بالتقدير مؤخراً لتميزه في الخدمة الميدانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث صنفت IDC شركة IBM كقائد في تقرير تقييم موردين خدمات دعم الأجهزة عالمياً لعام 2025². يؤكد هذا التقدير على قدرة IBM على مساعدة مجموعة في التعامل مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات المتغيرة بثقة وكفاءة.
تساعد IBM وLenovo المؤسسات معاً على تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي بثقة وبنطاق واسع عبر البنى التحتية الهجينة المعقدة.
ستعرض IBM وLenovo هذه القدرات بشكل مشترك في NVIDIA GTC، الواقع في The Lenovo Hub الكائن في 402 South Market Street, San Jose, CA 95113(خلف مركز McEnery Convention Center).
سيسلط العرض المباشر الضوء على كيفية قيام الأتمتة الذكية والتحليلات التنبؤية والدعم الاستباقي بتحويل تقديم الخدمات وتسريع حل المشكلات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر بيئات تقنية المعلومات في المؤسسات.
استكشف Technology Lifecycle Services