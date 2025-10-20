الذكاء الاصطناعي الأمن

اكتشِف مخاطر الذكاء الاصطناعي المخفية باستخدام تقييم أمن الذكاء الاصطناعي السريع من IBM

نشرت ١٠/٢٠/٢٠٢٥
تطلق IBM خدمة التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي، وهي عرض مشترك بين خدمات الأمن الإلكتروني في IBM Consulting وIBM® Guardium AI Security.

مع تسارع المؤسسات في تبنّي الذكاء الاصطناعي، تواجه تحديًا متزايدًا يتمثل في كيفية الابتكار بمسؤولية مع إدارة المخاطر بفاعلية. بدءًا من الذكاء الاصطناعي الظلي إلى النماذج التي تم تكوينها بشكل خاطئ وتعرّض البيانات الحساسة للكشف، يمتلئ مشهد الذكاء الاصطناعي بنقاط عمياء قد تؤدي إلى اختراقات مكلفة وإخفاقات في الامتثال.

يعمل التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي على تسريع وتيرة التعاون مع المؤسسات لمساعدتها على كشف المخاطر الخفية، وبناء الثقة في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي، ووضع الأساس لحوكمة قابلة للتوسع.

ما المقصود بالتقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي؟

يُعَد التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي مبادرة يقودها خبراء، تهدف إلى مساعدة العملاء على الحصول بسرعة على رؤية شاملة لمشهد الذكاء الاصطناعي لديهم وتحديد المخاطر الأمنية الحرجة خلال بضعة أسابيع فقط. يقدِّم هذا العرض منهجية منظمة وفعَّالة لتحويل أمن الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.

من الاكتشاف إلى اتخاذ القرار:

نتائج أمن الذكاء الاصطناعي الخاصة بك من التقييم

يقدِّم التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي نهجًا شاملًا لتأمين بيئة الذكاء الاصطناعي لديك، حيث يوجِّهك من مرحلة الاكتشاف الأولى حتى اتخاذ القرارات المستنيرة، مع نتائج واضحة وقابلة للتنفيذ تشمل ما يلي:

  • اكتشاف أصول الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الظلي: فحص البيئات السحابية وبيئات التطوير لتحديد عناصر الذكاء الاصطناعي المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك النماذج ومجموعات البيانات ونقاط النهاية والمكونات الإضافية.
  • جرد المخزون وربط السياق: إنشاء قائمة منظَّمة لمكونات الذكاء الاصطناعي (AI-BOM) تتماشى مع حالات استخدام الأعمال وأُطر العمل التنظيمية مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي (EU AI Act) ومعيار ISO/IEC 42001.
  • تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها: تقييم الثغرات الأمنية والتكوينات الخطأ والفجوات في الامتثال. احصل على تقرير مصنَّف حسب المخاطر مع توصيات قابلة للتنفيذ.

3 مخرجات رئيسية:

ما الذي ستحصل عليه إذا شاركت في تقييم أمن الذكاء الاصطناعي:

  1. تقرير مخزون أصول الذكاء الاصطناعي: اكتشاف تلقائي لعناصر الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الظلي عبر البيئات السحابية، ما ينتج عنه قائمة منظَّمة لمكونات الذكاء الاصطناعي (AI-BOM).
  2. تقرير التوصيات ذات الأولوية: تقييم المخاطر الأمنية، بما في ذلك التكوينات الخطأ والثغرات الأمنية والفجوات في الامتثال، مع إرشادات المعالجة القابلة للتنفيذ.
  3. التقرير التنفيذي: ملخص رفيع المستوى للنتائج مصحوب بتوصيات استراتيجية موجَّهة لدعم عملية اتخاذ القرار لدى القيادات.

لماذا يعتمد العملاء على IBM في مجال الأمن؟

تقدِّم IBM نهجًا قائمًا على البحث وقابلًا للتوسع ومهيأً للمستقبل في مجال أمن الذكاء الاصطناعي، يجمع بين خبرة متعمقة في الأمن الإلكتروني وأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة وإطار حوكمة مُثبت الفاعلية.

  • ضوابط مدعومة بالبحث: يتم تحديثها باستمرار من قِبَل IBM® Research لمواكبة التهديدات الناشئة والتفوق عليها.
  • الحوكمة المتكاملة: مواءمة أمن الذكاء الاصطناعي مع حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لإدارة المخاطر على نحو مستنير وموحَّد.
  • إطار العمل الجاهز للمستقبل: مصمم لتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء المستقلين المتطورين.
  • نموذج التشغيل القابل للتوسع: أتمتة وتبسيط عملية تخفيف المخاطر عبر البيئات المعقدة.
  • الاستجابة المرنة للمخاطر: تُتيح الكشف المبكر عن المخاطر والتحول السريع نحو بدائل آمنة.
  • أمن الذكاء الاصطناعي الهجين: يفرض أمانًا متّسقًا عبر موفري الخدمات السحابية الضخمة وتطبيقات SaaS والبيئات المحلية والمنصات المؤسسية.

التحكم في أمن الذكاء الاصطناعي بمؤسستك

انضم إلى ندوتنا القادمة عبر الإنترنت لتتعرَّف على كيفية مساهمة تقييم أمن الذكاء الاصطناعي السريع في تأمين رحلة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.

