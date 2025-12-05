Db2 Intelligence Center 1.1.3: مزيد من الرؤية، مزيد من المرونة، مزيد من السرعة
يوسع التحديث الأخير لـ Intelligence Center التوافق ويقوي عمق المراقبة ويبسط عملية النشر لمساعدة الفرق على تشغيل Db2 بمزيد من السرعة والثقة والأمان.
تواجه فِرق قواعد البيانات الحديثة واقعًا صعبًا: مزيدًا من البيئات، ومزيدًا من التعقيد، ووقتًا أقل لإدارة كل ذلك. يقول ما يقرب من ثلثي مديري قواعد البيانات (DBAs) إن استكشاف الأخطاء وإصلاحها هو أكثر مهامهم استهلاكًا للوقت، ويوازن 68% بين استخدام أدوات متعددة كل يوم—ما يؤدي إلى إبطاء التشخيص وزيادة المخاطر التشغيلية.*
يجمع Db2 Intelligence Center بين مسارات العمل هذه في مكان واحد. بصفته وحدة التحكم الموحدة لإدارة قواعد البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام Db2 عبر عمليات النشر المحلية والسحابية وPureScale والموجودة في حاويات، يمنح Intelligence Center الفرق رؤية سريعة ومتسقة ويقلل من الجهد اليدوي المطلوب للحفاظ على سلامة أحمال التشغيل.
يقدم هذا الإصدار تحسينات في أداء المراقبة ومرونة النظام الأساسي وبساطة التثبيت.
وتتضمن أبرز النقاط ما يلي:
استنادًا إلى زخم الإصدارات السابقة، يقدم هذا التحديث تحسينات مستهدفة تعمل على تحسين عمق المراقبة وتوسيع نطاق توافق النظام الأساسي وتبسيط عملية النشر، ما يضمن أن يكون مركز الذكاء أسرع وأسهل في التشغيل عبر بيئات Db2 المعقدة.
يمكن لعملاء PureScale تشخيص المشكلات بشكل أسرع والحفاظ على التوافر المستمر عبر أحمال التشغيل الأكثر أهمية للمهام.
يقدم هذا الإصدار رؤية أعمق وأكثر فاعلية في بيئات PureScale، بما في ذلك طرق عرض أكثر ثراءً لكل عضو وحالة CF ومقاييس أسرع على مستوى العقدة ورؤى محسنة حول القفل وسلوك المخزن المؤقت واستخدام الموارد.
يمكن للفرق العمل في المكان الذي تفضله، ما يؤدي إلى تسريع الاختبار والتكرار والتعاون عبر الوظائف المتعددة.
أصبح Db2 Intelligence Center الآن مدعومًا بالكامل على نظام macOS، ما يتيح للمطورين والمحللين والمهندسين المعماريين تشغيل IC مباشرةً على أجهزتهم الأساسية، ما يسرع من عمليات التطوير المحلية وسير العمل.
تؤدي عمليات النشر الأسرع والأكثر قابلية للتكرار إلى تقليل الاحتكاك لفرق البنية التحتية والعمليات (I&O) وتجعل مركز Intelligence Center أسهل في الاعتماد عبر المؤسسة.
يؤدي خيار التثبيت الجديد في الحاويات إلى تبسيط عملية الإعداد بشكل كبير ويضمن عمليات نشر أكثر اتساقًا عبر البيئات. من خلال التثبيت المستند إلى الحاويات، يمكن للفرق إعداد مركز Intelligence Center في غضون دقائق بتكوينات قابلة للتنبؤ ومُرقَّمة بالإصدارات ومناسبة لبيئات التطوير والاختبار والبيئات المحلية والإعدادات المعزولة عن الشبكة.
يتضمن هذا الإصدار عدة تحديثات أساسية للمنصة تهدف إلى تحسين الأداء وتقوية الوضع الأمني وتعزيز المرونة بشكل عام.
تعمل هذه التحسينات معًا على بناء مركز Intelligence Center يسهل الوصول إليه بشكل أكبر ويتسم بمرونة معززة لدعم فرق Db2 الحديثة:
في ظل تطور بيئات Db2 عبر المشاهد المحلية والسحابية والموجودة في حاويات، تساعد هذه التحديثات الفرق على تخطي التعقيد باستخدام منصة مصممة لتحقيق الدقة التشغيلية والكفاءة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
شاهد أحدث عرض توضيحي لـ Intelligence Center الذي يعرض المراقبة وDatabase Assistant وQuery Tuner وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأحدث الميزات:
يجمع Db2 بين عقود من الثقة المؤسسية والأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والحوكمة على مستوى المؤسسات. مع أحدث الابتكارات من Intelligence Center، تواصل Db2 رفع مستوى المعايير لما يمكن أن تتوقعه المؤسسات من قاعدة بيانات حديثة: توافر دائم وحوكمة على مستوى المؤسسة وعمليات استباقية تتكيف في الوقت الفعلي.
* استنادًا إلى استطلاع رأي أكثر من 30 من مسؤولي قواعد بيانات Db2 الخبراء.