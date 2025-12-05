تواجه فِرق قواعد البيانات الحديثة واقعًا صعبًا: مزيدًا من البيئات، ومزيدًا من التعقيد، ووقتًا أقل لإدارة كل ذلك. يقول ما يقرب من ثلثي مديري قواعد البيانات (DBAs) إن استكشاف الأخطاء وإصلاحها هو أكثر مهامهم استهلاكًا للوقت، ويوازن 68% بين استخدام أدوات متعددة كل يوم—ما يؤدي إلى إبطاء التشخيص وزيادة المخاطر التشغيلية.*

يجمع Db2 Intelligence Center بين مسارات العمل هذه في مكان واحد. بصفته وحدة التحكم الموحدة لإدارة قواعد البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام Db2 عبر عمليات النشر المحلية والسحابية وPureScale والموجودة في حاويات، يمنح Intelligence Center الفرق رؤية سريعة ومتسقة ويقلل من الجهد اليدوي المطلوب للحفاظ على سلامة أحمال التشغيل.

يقدم هذا الإصدار تحسينات في أداء المراقبة ومرونة النظام الأساسي وبساطة التثبيت.

وتتضمن أبرز النقاط ما يلي: