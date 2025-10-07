التحكم في مخاطر التشفير في عصر الحوسبة الكمية: تقديم IBM Guardium Cryptography Manager

يقترب أمن البيانات من نقطة تحول حاسمة. تنتشر المعلومات الحساسة عبر البيئات الهجينة، ما يؤدي إلى زيادة مساحة الهجوم وتعقيد عمليات التشفير والحوكمة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تُحدِث الحوسبة الكمية مخاطر كبيرة، إذ ستؤدي إلى كسر خوارزميات التشفير التي تعتمد عليها معظم المؤسسات، ما يعرِّض البيانات المشفرة اليوم للخطر.
كشف تقرير جديد من معهد IBM Institute for Business Value عن فجوة مقلقة: إذ لم تُكمل سوى 30% من المؤسسات جردها التشفيري، ما يجعل الغالبية غير مدركة لنقاط الضعف الحالية والمخاطر الكمية الناشئة.
استجابةً لذلك، تُطلق IBM برنامج Guardium Cryptography Manager، وهو حل موحَّد مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه لمساعدة المؤسسات على حماية بياناتها والتحكم في وضعها التشفيري. من خلال توفير الرؤية الشاملة والإدارة المركزية لدورة الحياة والتشفير وإرشاد المؤسسات نحو معالجة التشفير ما بعد الكمي، يساعد هذا الحل الجديد المؤسسات على التقدُّم نحو المرونة التشفيرية.
ترتكز ريادة IBM في أمن البيانات والتشفير ما بعد الكمي على عقود من الابتكار في مجال التشفير والخبرة المتعمقة في بيئات المؤسسات والأبحاث الريادية. من المساهمة في معايير التشفير ما بعد الكمي التابعة لمعهد NIST إلى تأمين البنية التحتية ذات المهام الحساسة، لطالما كانت IBM في طليعة التقدُّم في مجال التشفير.
ما يميّز IBM هو موقعها الريادي في أنظمة الحوسبة الكمية والتشفير ما بعد الكمي، ما يمنحها فهمًا للمخاطر المحتملة الناتجة عن الحوسبة الكمية والأدوات اللازمة للتعامل معها. تمنح هذه الخبرة المزدوجة IBM مكانة فريدة لمساعدة العملاء على التنقل بسلاسة خلال مرحلة الانتقال نحو الجاهزية الكمية.
في العام الماضي، قدَّمت IBM برنامج Guardium Quantum Safe لمساعدة المؤسسات على تقييم الثغرات التشفيرية. اليوم، نعمل على توسيع هذا الأساس عبر Guardium Cryptography Manager، الذي يربط بين رؤى مخاطر الحوسبة الكمية وإدارة التشفير والكائنات التشفيرية على مستوى المؤسسة بأكملها.
"يعكس نهج IBM في المرونة التشفيرية فهمًا أوسع للمشهد التشفيري المتغير باستمرار. تقول Heather West، دكتوراه، مديرة الأبحاث في IDC: "من خلال مواءمة استراتيجيتها لأمن البيانات مع المخاطر الكمية الناشئة واستثمار خبرتها في الحوسبة الكمية، تتمتع IBM بموقع متميز لمساعدة المؤسسات على الاستعداد للعصر القادم من التشفير. يمثِّل هذا الموقف المستقبلي أمرًا أساسيًا مع بدء المؤسسات في التنقل خلال عملية الانتقال الطويلة نحو المرونة الكمية".
يستفيد Guardium Cryptography Manager من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم رؤى متقدمة وتسريع عمليات المعالجة، ما يمكِّن المؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. تتضمن القدرات الرئيسية للحل الجديد ما يلي:
يوفر Guardium Cryptography Manager رؤية شاملة للمشهد التشفيري للمؤسسة، ويرسم خريطة تبعيات الكائنات التشفيرية مع الأصول التقنية ذات الصلة، ويقدِّم تقارير جاهزة للتدقيق. تشمل القدرات الجديدة أيضًا تقديم درجة مخاطرة للمؤسسة ومهام سير عمل مؤتمتة للمعالجة، لدعم رؤية شاملة للمخاطر عبر البيئة والمساعدة على تمكين الانتقال السلس إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية.
يوفر Guardium Cryptography Manager رؤية مركزية وخالية من الوكلاء لحالة التشفير في قواعد بيانات المؤسسات الرائدة، ما يجعل من السهل تحديد الحالات غير المشفرة أو المشفرة جزئيًا عبر البيئات المختلفة. يعمل الحل على أتمتة اكتشاف الثغرات في التشفير ويبدأ طلبات المعالجة لحماية البيانات الحساسة، مستفيدًا من قدرات التشفير الأصلية لكل قاعدة بيانات.
أصبح Guardium Cryptography Manager متاحًا الآن، مع دعم لإدارة دورة حياة الشهادات والتشفير الشفاف لقواعد البيانات المقرر إطلاقه في نوفمبر 2025. يعتمد الحل الجديد على الابتكارات الأوسع ضمن مجموعة IBM Guardium، التي تمكِّن المؤسسات من حماية البيانات الحساسة عبر البيئات الهجينة والمتعددة السحابات وخدمات SaaS والبيئات المحلية، طوال دورة حياتها الكاملة. ومن بين هذه الابتكارات أول برنامج في الصناعة لتوحيد حوكمة الوكلاء والأمن.
تقدِّم IBM اليوم أيضًا وظائف جديدة للامتثال المستمر للبيانات ضمن Guardium Data Protection، ما يُتيح للمؤسسات أتمتة الرقابة، ورسم خرائط لمتطلباتها التنظيمية، ومراقبة جاهزيتها للتدقيق.
