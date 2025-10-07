التحكم في مخاطر التشفير في عصر الحوسبة الكمية: تقديم IBM Guardium Cryptography Manager

يقترب أمن البيانات من نقطة تحول حاسمة. تنتشر المعلومات الحساسة عبر البيئات الهجينة، ما يؤدي إلى زيادة مساحة الهجوم وتعقيد عمليات التشفير والحوكمة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تُحدِث الحوسبة الكمية مخاطر كبيرة، إذ ستؤدي إلى كسر خوارزميات التشفير التي تعتمد عليها معظم المؤسسات، ما يعرِّض البيانات المشفرة اليوم للخطر.

كشف تقرير جديد من معهد IBM Institute for Business Value عن فجوة مقلقة: إذ لم تُكمل سوى 30% من المؤسسات جردها التشفيري، ما يجعل الغالبية غير مدركة لنقاط الضعف الحالية والمخاطر الكمية الناشئة.

استجابةً لذلك، تُطلق IBM برنامج Guardium Cryptography Manager، وهو حل موحَّد مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه لمساعدة المؤسسات على حماية بياناتها والتحكم في وضعها التشفيري. من خلال توفير الرؤية الشاملة والإدارة المركزية لدورة الحياة والتشفير وإرشاد المؤسسات نحو معالجة التشفير ما بعد الكمي، يساعد هذا الحل الجديد المؤسسات على التقدُّم نحو المرونة التشفيرية.