يُعَد إصدار IBM watsonx.data integration Python SDK خطوة كبيرة في تلك الرؤية، حيث يمنح المطورين ومهندسي البيانات طريقة قوية تعتمد على الكود أولًا لبناء المسارات وأتمتتها وصيانتها برمجيًا، ما يؤدي إلى تقليل الجهد اليدوي وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
لطالما قدَّر مهندسو البيانات ومطورو ETL حرية اختيار طريقة بناء مسارات البيانات، سواء باستخدام واجهات مرئية منخفضة أو دون كود، أم عبر البرمجة المباشرة. بغض النظر عن أسلوب التأليف، يمكن تعريف مسارات البيانات مرة واحدة، وإصدار نسخ منها في Git، ونشرها بشكل متسق عبر مهام سير عمل CI/CD. وكل نهج يلبي احتياجات ومهارات مختلفة داخل فِرق البيانات.
الآن، مع Python SDK، يمكن للفِرق تأليف وإدارة مسارات تكامل البيانات باستخدام واحدة من أكثر اللغات اعتمادًا في هندسة البيانات. نظرًا لأن مهندسي البيانات معتادون على قراءة كود Python وكتابته ومراجعته، فإنهم يطبقون المهارات نفسها على IBM watsonx.data integration. سيُسهم التعامل مع مسارات البيانات ككود في فتح آفاق جديدة لإعادة استخدام الكود. بإتاحة إصدار Python SDK هذا، يمكن لفِرق البيانات الاختيار من بين عدة خيارات للتأليف تتوافق مع مهاراتهم وتفضيلاتهم.
مع حزمة تطوير البرامج (SDK)، يمكن للفِرق ما يلي: