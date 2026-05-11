يتوفر Box MCP Server الآن ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog

نعلن اليوم عن توفر Box MCP Server (Model Context Protocol) ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog، بما يتيح للمؤسسات ربط وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرةً بمحتوى المؤسسة باستخدام معايير مفتوحة.

تاريخ النشر 11 مايو 2026

ويأتي هذا الإطلاق في وقت بالغ الأهمية. فرغم أن بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبح أسهل نسبيًا، فإن معظم المبادرات لا تزال تواجه صعوبة في تجاوز مرحلة المشاريع التجريبية بسبب تعقيدات التكامل، ومعوقات الوصول إلى البيانات، والمخاوف الأمنية.

وقد أدى ذلك إلى تحدٍّ معماري متزايد: من السهل بناء الوكلاء، لكن تشغيلهم على نطاق واسع يصبح صعبًا عندما لا يستطيعون الاتصال ببيانات المؤسسة بأمان. لذلك، تتضح الأولوية الأولى للمؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيل: ربط الوكلاء بمحتوى المؤسسة وبياناتها الفعلية بسرعة وأمان، ومن دون استبدال الأنظمة الحالية.

وقد صُمِّم Box MCP Server في watsonx Orchestrate لمعالجة هذا التحدي تحديدًا، إذ يتيح للوكلاء الوصول بأمان إلى محتوى Box، والاستدلال عليه، واتخاذ إجراءات بناءً عليه، من دون الحاجة إلى تكاملات مخصصة معقدة. ومن خلال إدخال قدرات المحتوى في Box إلى منظومة watsonx Orchestrate عبر MCP، يحصل العملاء على ميزة إنتاجية جديدة: وكلاء يستندون إلى معرفة المؤسسة وجاهزون لدعم العمل الفعلي منذ اليوم الأول.

البناء على أسس قائمة على الوكلاء مفتوحة وهجينة وآمنة

ويعكس توفر Box MCP Server ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog تحولًا أوسع في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع الذكاء الاصطناعي الوكيل، إذ تتجه نحو أساليب أكثر توحيدًا ومرونة وأمانًا لربط الوكلاء بأنظمة المؤسسة.

يعكس هذا التكامل، في أساسه، نهجًا أكثر انفتاحًا لربط الوكلاء. ويوفّر Box MCP Server طريقة موحَّدة وغير احتكارية تتيح للوكلاء الاتصال الآمن بمحتوى المؤسسة، ما يلغي الحاجة إلى عمليات تكامل مخصصة، ويدعم بنية أكثر قابلية للتوسُّع وجاهزية للمستقبل.

كما أن هذا النهج هجين بطبيعته. ورغم أن Box يمثّل نقطة انطلاق قوية، يمكن للنمط نفسه القائم على بروتوكول MCP أن يمتد عبر أنظمة مؤسسية أخرى، ليشمل منصات المحتوى وتطبيقات SaaS والأدوات الداخلية في البيئات الموزعة. ويعمل watsonx Orchestrate بوصفه مستوى التحكم، بما يتيح للمؤسسات تصميم منظومات الوكلاء وإدارتها وتوسيع نطاقها بحيث تعمل بسلاسة عبر الأنظمة، لا ضمن عملية تكامل واحدة فقط.

وبالقدر نفسه من الأهمية، صُمِّم هذا الاتصال ليكون جديرًا بالثقة. فمع Box MCP Server، يرث الوكلاء نماذج الأذونات الحالية في Box، وضوابط الوصول، وإمكانية التدقيق، بما يضمن أن تظل التفاعلات مع محتوى المؤسسة آمنة ومتوافقة مع متطلبات الامتثال ومتسقة مع سياسات المؤسسة.

وتوفّر هذه المبادئ مجتمعةً أساسًا متسقًا وقابلًا للتوسُّع للانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي المعزولة إلى عمليات نشر للوكلاء جاهزة للإنتاج على مستوى المؤسسة.

المزايا الرئيسية لتكامل Box MCP في watsonx Orchestrate

ومع توفر Box MCP Server الآن ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog، يمكن للمؤسسات تحقيق قيمة فورية، مع إرساء أساس أكثر قابلية للتوسُّع وأكثر توحيدًا لربط الوكلاء ببيانات المؤسسة:

  • تسريع إعداد الوكلاء: يمكن الوصول إلى Box MCP Server مباشرةً من Agent Catalog، ما يقلل الوقت اللازم لربط الوكلاء بمحتوى المؤسسة من شهور من أعمال التكامل المخصصة إلى أيام.
  • مخرجات أعلى جودة وتراعي السياق: تمكين الوكلاء من تحديد موقع محتوى Box واسترجاعه والاستدلال من خلاله ضمن سياقه، بما يحسّن دقة الاستجابات والإجراءات وملاءمتها وفائدتها.
  • ثقة وحوكمة مؤسسية مدمجة: ضمان عمل الوكلاء ضمن نماذج الأذونات الحالية في Box، مع الحفاظ على الأمان والامتثال وإمكانية التدقيق من دون تهيئة إضافية.
  • تقليل تعقيد التكامل وتكلفته: إلغاء الحاجة إلى موصلات مخصصة لكل حالة على حدة وما يصاحبها من صيانة مستمرة، من خلال اعتماد نهج موحَّد لربط الوكلاء بالبيانات.
  • مرونة من خلال المعايير المفتوحة: استخدام MCP لتوسيع هذا النمط إلى ما يتجاوز Box، بما يدعم منظومة مؤسسية هجينة وأوسع نطاقًا من دون التقيد بمورّد معين.

وتساعد هذه المزايا، مجتمعةً، المؤسسات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي المعزولة إلى عمليات نشر للوكلاء تدعم الإنتاجية اليومية.

حيث يحقق العملاء قيمة فورية

ولا تقتصر هذه القدرة على حالات استخدام منفردة، بل تتيح أنماطًا مؤسسية قابلة للتكرار يمكن للمؤسسات تطبيقها عبر الفِرق ومهام سير العمل والقطاعات.

من استرجاع المعلومات إلى التنفيذ الذكي

تقليديًا، تقضي الفِرق وقتًا كبيرًا في البحث عن المستندات المناسبة، والتحقق من الإصدارات، وتجميع السياق من مصادر متعددة. ومع الوكلاء المتصلين عبر بروتوكول MCP، يتحول ذلك إلى:

  • وكلاء يعثرون على المحتوى، ويلخّصونه، ويتخذون إجراءات بشأنه في الوقت الفعلي
  • مهام سير عمل تنتقل من البحث اليدوي إلى تنفيذ مؤتمت يراعي السياق
  • قرارات مدعومة بمعرفة مؤسسية كاملة ومحدَّثة

والنتيجة هي تحقيق مخرجات أسرع بجهد يدوي أقل.

من مهام سير العمل المجزأة إلى التجارب المنسَّقة

نادرًا ما يجري العمل المؤسسي داخل نظام واحد، لكن معظم أدوات الذكاء الاصطناعي تعمل بهذه الطريقة. وعند ربط الوكلاء بمحتوى Box من خلال واجهة موحَّدة، يمكن للمؤسسات:

  • تضمين المحتوى مباشرةً في مهام سير العمل الشاملة من البداية إلى النهاية
  • تمكين الوكلاء من الانتقال بين الأنظمة مع الحفاظ على السياق
  • تقليل التنقل بين الأدوات والعمليات المنفصلة

ويخلق ذلك تجربة أكثر سلاسة؛ فلا يقتصر دور الوكلاء على المساعدة، بل ينسقون العمل عبر الأنظمة.

من المعرفة الثابتة إلى سياق الأعمال في الوقت الفعلي

يتطور محتوى المؤسسات باستمرار، لكن الأتمتة التقليدية غالبًا ما تعتمد على بيانات ثابتة أو قديمة. ومع الوصول الآمن في الوقت الفعلي إلى محتوى Box:

  • يعمل الوكلاء اعتمادًا على معلومات حديثة وموثوقة
  • تصبح المخرجات أكثر دقة وملاءمة وجدارة بالثقة
  • يمكن للفِرق الاعتماد على الوكلاء في القرارات والإجراءات الحيوية للأعمال

وتزداد أهمية ذلك في البيئات عالية الحساسية، حيث قد تؤدي المعلومات القديمة إلى مخاطر حقيقية.

من مكاسب إنتاجية معزولة إلى أثر مؤسسي قابل للتوسُّع

ورغم أن جهود الذكاء الاصطناعي المبكرة تركّز غالبًا على الإنتاجية الفردية، فإن الاتصال الذي يتيحه بروتوكول MCP يفتح المجال أمام قيمة على مستوى المؤسسة:

  • الأعمال كثيفة المعرفة: يمكن للفِرق الوصول فورًا إلى المستندات والعقود والأبحاث ذات الصلة، واتخاذ إجراءات بناءً عليها
  • الفِرق التي تتعامل مباشرة مع العملاء: يمكن لفِرق المبيعات والدعم الاستجابة بسرعة أكبر باستخدام أحدث المواد والرؤى
  • العمليات الداخلية: يمكن لفِرق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية أتمتة مهام سير العمل القائمة على المستندات بمزيد من الاتساق والسرعة

وبما أن هذا النمط موحَّد، يمكن تكراره عبر الوظائف المختلفة، بما يحوّل المكاسب المنفردة إلى تحول قابل للتوسُّع.

الميزة المتسقة

وفي هذه السيناريوهات كلها، تتضاعف القيمة بالطريقة نفسها: يصبح الوكلاء أكثر فائدة بكثير عندما يتمكنون من الوصول بأمان إلى بيانات المؤسسة الموثوقة، واتخاذ إجراءات بشأنها ضمن سياقها.

استكشاف الخطوات التالية الممكنة

يمثل توفر Box MCP Server ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog خطوة مهمة نحو تجارب قائمة على الوكلاء أكثر اتصالًا وأمانًا وإنتاجية. ومن خلال الجمع بين أساس المحتوى الذي يوفره Box وقدرات التنسيق والمراقبة والتحكم والكتالوج المحكوم في watsonx Orchestrate، يمكن للعملاء إنشاء وكلاء يستندون إلى واقع العمل اليومي.

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

