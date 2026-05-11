يتوفر Box MCP Server الآن ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog

نعلن اليوم عن توفر Box MCP Server (Model Context Protocol) ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog، بما يتيح للمؤسسات ربط وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرةً بمحتوى المؤسسة باستخدام معايير مفتوحة.
ويأتي هذا الإطلاق في وقت بالغ الأهمية. فرغم أن بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبح أسهل نسبيًا، فإن معظم المبادرات لا تزال تواجه صعوبة في تجاوز مرحلة المشاريع التجريبية بسبب تعقيدات التكامل، ومعوقات الوصول إلى البيانات، والمخاوف الأمنية.
وقد أدى ذلك إلى تحدٍّ معماري متزايد: من السهل بناء الوكلاء، لكن تشغيلهم على نطاق واسع يصبح صعبًا عندما لا يستطيعون الاتصال ببيانات المؤسسة بأمان. لذلك، تتضح الأولوية الأولى للمؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيل: ربط الوكلاء بمحتوى المؤسسة وبياناتها الفعلية بسرعة وأمان، ومن دون استبدال الأنظمة الحالية.
وقد صُمِّم Box MCP Server في watsonx Orchestrate لمعالجة هذا التحدي تحديدًا، إذ يتيح للوكلاء الوصول بأمان إلى محتوى Box، والاستدلال عليه، واتخاذ إجراءات بناءً عليه، من دون الحاجة إلى تكاملات مخصصة معقدة. ومن خلال إدخال قدرات المحتوى في Box إلى منظومة watsonx Orchestrate عبر MCP، يحصل العملاء على ميزة إنتاجية جديدة: وكلاء يستندون إلى معرفة المؤسسة وجاهزون لدعم العمل الفعلي منذ اليوم الأول.
ويعكس توفر Box MCP Server ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog تحولًا أوسع في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع الذكاء الاصطناعي الوكيل، إذ تتجه نحو أساليب أكثر توحيدًا ومرونة وأمانًا لربط الوكلاء بأنظمة المؤسسة.
يعكس هذا التكامل، في أساسه، نهجًا أكثر انفتاحًا لربط الوكلاء. ويوفّر Box MCP Server طريقة موحَّدة وغير احتكارية تتيح للوكلاء الاتصال الآمن بمحتوى المؤسسة، ما يلغي الحاجة إلى عمليات تكامل مخصصة، ويدعم بنية أكثر قابلية للتوسُّع وجاهزية للمستقبل.
كما أن هذا النهج هجين بطبيعته. ورغم أن Box يمثّل نقطة انطلاق قوية، يمكن للنمط نفسه القائم على بروتوكول MCP أن يمتد عبر أنظمة مؤسسية أخرى، ليشمل منصات المحتوى وتطبيقات SaaS والأدوات الداخلية في البيئات الموزعة. ويعمل watsonx Orchestrate بوصفه مستوى التحكم، بما يتيح للمؤسسات تصميم منظومات الوكلاء وإدارتها وتوسيع نطاقها بحيث تعمل بسلاسة عبر الأنظمة، لا ضمن عملية تكامل واحدة فقط.
وبالقدر نفسه من الأهمية، صُمِّم هذا الاتصال ليكون جديرًا بالثقة. فمع Box MCP Server، يرث الوكلاء نماذج الأذونات الحالية في Box، وضوابط الوصول، وإمكانية التدقيق، بما يضمن أن تظل التفاعلات مع محتوى المؤسسة آمنة ومتوافقة مع متطلبات الامتثال ومتسقة مع سياسات المؤسسة.
وتوفّر هذه المبادئ مجتمعةً أساسًا متسقًا وقابلًا للتوسُّع للانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي المعزولة إلى عمليات نشر للوكلاء جاهزة للإنتاج على مستوى المؤسسة.
ومع توفر Box MCP Server الآن ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog، يمكن للمؤسسات تحقيق قيمة فورية، مع إرساء أساس أكثر قابلية للتوسُّع وأكثر توحيدًا لربط الوكلاء ببيانات المؤسسة:
وتساعد هذه المزايا، مجتمعةً، المؤسسات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي المعزولة إلى عمليات نشر للوكلاء تدعم الإنتاجية اليومية.
ولا تقتصر هذه القدرة على حالات استخدام منفردة، بل تتيح أنماطًا مؤسسية قابلة للتكرار يمكن للمؤسسات تطبيقها عبر الفِرق ومهام سير العمل والقطاعات.
تقليديًا، تقضي الفِرق وقتًا كبيرًا في البحث عن المستندات المناسبة، والتحقق من الإصدارات، وتجميع السياق من مصادر متعددة. ومع الوكلاء المتصلين عبر بروتوكول MCP، يتحول ذلك إلى:
والنتيجة هي تحقيق مخرجات أسرع بجهد يدوي أقل.
نادرًا ما يجري العمل المؤسسي داخل نظام واحد، لكن معظم أدوات الذكاء الاصطناعي تعمل بهذه الطريقة. وعند ربط الوكلاء بمحتوى Box من خلال واجهة موحَّدة، يمكن للمؤسسات:
ويخلق ذلك تجربة أكثر سلاسة؛ فلا يقتصر دور الوكلاء على المساعدة، بل ينسقون العمل عبر الأنظمة.
يتطور محتوى المؤسسات باستمرار، لكن الأتمتة التقليدية غالبًا ما تعتمد على بيانات ثابتة أو قديمة. ومع الوصول الآمن في الوقت الفعلي إلى محتوى Box:
وتزداد أهمية ذلك في البيئات عالية الحساسية، حيث قد تؤدي المعلومات القديمة إلى مخاطر حقيقية.
ورغم أن جهود الذكاء الاصطناعي المبكرة تركّز غالبًا على الإنتاجية الفردية، فإن الاتصال الذي يتيحه بروتوكول MCP يفتح المجال أمام قيمة على مستوى المؤسسة:
وبما أن هذا النمط موحَّد، يمكن تكراره عبر الوظائف المختلفة، بما يحوّل المكاسب المنفردة إلى تحول قابل للتوسُّع.
وفي هذه السيناريوهات كلها، تتضاعف القيمة بالطريقة نفسها: يصبح الوكلاء أكثر فائدة بكثير عندما يتمكنون من الوصول بأمان إلى بيانات المؤسسة الموثوقة، واتخاذ إجراءات بشأنها ضمن سياقها.
يمثل توفر Box MCP Server ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog خطوة مهمة نحو تجارب قائمة على الوكلاء أكثر اتصالًا وأمانًا وإنتاجية. ومن خلال الجمع بين أساس المحتوى الذي يوفره Box وقدرات التنسيق والمراقبة والتحكم والكتالوج المحكوم في watsonx Orchestrate، يمكن للعملاء إنشاء وكلاء يستندون إلى واقع العمل اليومي.
