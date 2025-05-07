تُعَد إضافة هذا النموذج الجديد تأكيدًا على استراتيجية IBM المفتوحة متعددة النماذج وتعكِس حرصنا على توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لكل من المطورين ومستخدمي الأعمال.

تم تصميم الاستراتيجية لتلبية احتياجات العملاء في موقعهم الحالي، ومنحهم الاختيار والمرونة لتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية عبر أعمالهم. من خلال أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي التي استمرت لعقود، والتعاون المفتوح مع Meta وHugging Face، والشراكات مع رواد النماذج، تواصِل IBM توسيع كتالوج نماذجها وإضافة قدرات جديدة، ولغات، وأنماط متعددة.

يتوفر هذا النموذج ضمن مكتبة نماذج الأساس في IBM watsonx.ai، ويُعَد هذا النموذج الأحدث واحدًا من عدة نماذج لغوية سريعة وعالية الأداء وذات أوزان مفتوحة من Mistral. تم تصميم هذه النماذج من أجل الوحدات النمطية وهي محسَّنة لإنشاء النصوص والتفكير والتطبيقات متعددة اللغات.

يُعَد IBM watsonx.ai استوديو ذكاء اصطناعي متكاملًا يُتيح لك البناء بسهولة. يمكنك تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها في التطبيقات التي تختارها باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات والأدوات والنماذج وأوقات التشغيل التي تحتاجها لتحويل أفكارك ومتطلباتك إلى حقيقة.