استعد لمستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل: يتاح الآن API Agent في IBM® API Connect بشكل عام

23 يونيو 2025
يسعدنا أن نعلن عن الإتاحة العامة لـ API Agent في IBM® API Connect، وهي ميزة تم إطلاقها في THINK في مايو من هذا العام.
يمثل API Agent لحظة فارقة في مسيرتنا نحو دعم الشركات في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي. حيث يقرّبنا هذا الإطلاق من تحقيق هدفنا المتمثل في منح المؤسسات الأدوات اللازمة لإنشاء واجهات API وإدارتها وتوسيع نطاقها بالذكاء والمرونة التي تتطلبها البيئات القائمة على الذكاء الاصطناعي اليوم.
نجحنا في تصميم API Agent لتلبية الاحتياجات المتطورة لفرق تطوير واجهة API وظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي. يعمل API Agent كمساعد ذكي مدرّب على منصة API Connect وممتلكات واجهة API الخاصة بمؤسستك، حيث يفهم وكيل واجهة API كلًا من بيئتك ونواياك، ويحوّل المطالبات اللغوية الطبيعية إلى واجهات API محكومة بالكامل وجاهزة للإنتاج. سواء اتبعت فرقك نهج التصميم أولًا أو نهج التعليمات البرمجية أولًا، يتكيف API Agent مع سير العمل لديك، مما يسرّع عملية التسليم مع تقليل الامتداد، وفرض الحوكمة وتحسين جودة واجهة API.
منذ طرحها في مؤتمر THINK، أثارت الميزة الجديدة اهتمامًا قويًا عبر قاعدة عملائنا. وخلال المعاينة العامة، أدركت سريعًا المؤسسات في مختلف الصناعات - بدءًا من القطاع المصرفي إلى قطاع إنتاج الغذاء - مدى تأثيره.
أوائل الشركات، التي قامت باعتماد وتبني هذا الحل، سلطت الضوء على قدرة API Agent على تبسيط وتسريع المراحل الرئيسية لدورة حياة واجهة API. وجدير بالذكر أن التحقق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من صحة قواعد الحوكمة ساعد الفرق على تطبيق سياسات الحوكمة باتساق أكبر، مما قلل من النفقات اليدوية وحسّن الامتثال. قللت الرافعات المؤتمتة بشكل كبير من الوقت المستغرق في إنشاء أول واجهة API، في حين أن توليد الاختبار المدمج أحدث فرقًا ملحوظًا في الكفاءة والوقت اللازم للنشر.
في جميع المجالات، كانت التعليقات متسقة: يقلل الوكيل من التعقيد ويزيد من الإنتاجية ويتيح تسليمًا أسرع لواجهات API عالية الجودة والمحكومة بشكل جيد.
وبصرف النظر عن التخطيط المستقل لإجراءات API management وتنفيذها - مثل اكتشاف واجهات API وإنشائها واختبارها ودعم حوكمة واجهة API - فإن إصدار GA يعتمد على هذا الزخم مع تحسين رئيسي آخر: نشر التعليمات البرمجية عبر API Agent.
يمكن للمستخدمين الآن موجّه الوكيل لينشر خدمة مصغرة، وسيقوم الوكيل تلقائيًا بنشر التطبيق إلى مثيل مؤقت مجاني من IBM® Code Engine، دون حاجة إلى إعداد. فبمجرد التثبيت، يمكن للوكيل نشر API في API Connect وإدارة دورة الحياة.
ونظرًا لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيعملون بشكل متزايد نيابةً عن المستخدمين الذين يحجزون السفر أو يديرون الخدمات اللوجستية أو يدمجون الخدمات، يجب أن تكون واجهات API الخاصة بك قابلة للاكتشاف وإعادة الاستخدام ومحكومة بالتصميم. يتعامل API Agent مع هذا التحدي بكل ثقة. فبدلًا من إعادة اختراع العجلة، فإنه يتحقق من كتالوج واجهة API الحالي أولًا، مما يساعدك على تجنب الازدواجية غير الضرورية وإدارة امتداد واجهة API. كما أنه يحافظ على توافق واجهات API الخاصة بك مع معايير الشركة منذ البداية، مما يؤدي إلى اكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر والتأكد من اتباع أفضل الممارسات طوال دورة حياة واجهة API.
يمثّل API Agent تحولًا جوهريًا في إنشاء واجهات API وإدارتها: فهو ليس مجرد خطوة تدريجية في الأتمتة، بل هو تحول نحو النظام البنائي ذكي وقابل للتكيف وجدير بالثقة لواجهة API. باستخدام API Agent، يمكن لفرق عملك الاستمرار في الإنتاجية بسلاسة، والتركيز على الابتكار وتقديم واجهات API الجاهزة للمستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
أصبح API Agent متاحًا الآن بشكل عام لجميع عملاء IBM® API Connect : يمكنك البدء في استخدامه اليوم في بيئة API Connect. أما المؤسسات التي تسعى للحصول على تجربة موحَّدة عبر جميع سيناريوهات التكامل، فإن API Agent هو أيضًا ميزة من ميزات منصة IBM® webMethods Hybrid Integration التي تم إطلاقها حديثًا، وهي عبارة عن منصة للتطوير الشامل والنشر والإدارة ومراقبة أنماط التكامل المتنوعة في البيئات المحلية ومتعددة السحابة.
لمعرفة المزيد ومعرفة كيف يمكن لـ API Agent مساعدتك في بناء أكثر ذكاء والحكم بشكل أفضل والتقدم بشكل أسرع في عالم يزداد فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي، قم بالتسجيل في عرض توضيحي مباشر أو اطلب إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.