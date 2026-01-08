تقرير APAC AI Outlook 2026 يُشير إلى لحظة انطلاق الذكاء الاصطناعي كمحرك جديد للإيرادات

واحدة من أبرز الرؤى في التقرير هي ظهور مفهوم "القيمة القابلة للنقل"، وهي الفكرة التي تنص على أن المعرفة، ومهام سير العمل، والنماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن نقلها بسلاسة بين القطاعات. يسرّع هذا من نضج الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمؤسسات تخطي مسارات التطوير التقليدية بدلًا من إعادة ابتكار العجلة.

ومن الأمثلة على ذلك:

من الاتصالات إلى التصنيع: تساعد النماذج التنبؤية "كخدمة" التي روَّج لها مشغِّلو الاتصالات الشركات المصنِّعة على إنشاء تدفقات إيرادات متكررة حول صيانة المعدات.

من البنوك إلى البيع بالتجزئة: تعتمد شركات البيع بالتجزئة نماذج مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستوى البنوك لتقديم خدمات مالية مدمجة مثل الدفع لاحقًا، مع هوامش ربح أعلى وولاء أكبر من العملاء.

من البيع بالتجزئة إلى الخدمات المالية: تستفيد البنوك من خبرة قطاع البيع بالتجزئة في التخصيص الفائق لتصبح شركاء في أسلوب الحياة، وليس مجرد مؤسسات مالية.

من الاتصالات إلى الحكومة: تستخدم الحكومات التوائم الرقمية على طريقة شركات الاتصالات والتحليلات بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التخطيط الحضري، وإدارة المرور، ونتائج المدن الذكية.

أصبح هذا النقل عبر الصناعات سريعًا ميزة تنافسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. فالمؤسسات تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نماذج أعمالها الأساسية، ما يفتح مصادر إيرادات جديدة ويسرِّع الابتكار على نطاق واسع. الأكثر لفتًا للانتباه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي لم يَعُد محصورًا داخل الصناعات فقط. فالابتكارات في قطاع واحد تُلهم التقدُّم في قطاع آخر. ستسرِّع هذه القيمة القابلة للنقل بين الصناعات من نضج الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يساعد المؤسسات على تجاوز دورات التطوير التقليدية.