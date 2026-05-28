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Ansible for IBM Z: تعزيز الأتمتة المؤسسية باستخدام z/OS core collection 2.0

مع إصدار IBM z/OS core collection 2.0، تخطو أتمتة المؤسسات خطوة كبيرة نحو توحيد العمليات عبر بيئات السحابة والبيئات الموزعة وIBM Z.

تاريخ النشر 28 مايو 2026

وصلت الأتمتة المؤسسية إلى مرحلة فارقة. لم تعد يتم تعريفها من خلال مكاسب الكفاءة المعزولة، بل من خلال القدرة على تشغيل كل منصة - السحابة والأنظمة الموزعة وأنظمة المهام الحساسة - من خلال نسيج أتمتة واحد موثوق به.

باستخدام IBM z/OS core collection 2.0 لمنصة Red Hat Ansible Automation Platform، تتقدم IBM Z أكثر نحو ذلك المستقبل. يمكن للمؤسسات الآن إدارة أنظمة IBM z باستخدام نفس إطار عمل الأتمتة الخاضع للحوكمة الذي تعتمد عليه في بقية المؤسسة، مما يوفر سياسة متسقة وتحكمًا وانضباطًا تشغيليًا لأحمال التشغيل الأكثر حساسية لديها.

يمثل هذا تحولاً جوهرياً: من الأتمتة الخاصة بالمنصة إلى التنسيق على مستوى المؤسسة، مما يتيح للقادة توسيع نطاق الأتمتة بثقة.

نتائج الأتمتة ذات الأهمية على مستوى المؤسسة

ما يهم المؤسسات اليوم ليس المزيد من الأتمتة، بل أتمتة أفضل يمكن التنبؤ بها، والتحكم بها، وتتمتع بالمرونة على نطاق واسع.

يواصل أحدث إصدار 2.0 من IBM z/OS core collection دفع مهمة Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z من خلال ترويج IBM Z كنقطة نهاية خاضعة للحوكمة وموحدة ضمن أتمتة المؤسسات تتماشى مع نفس نموذج تشغيل الأتمتة Ansible مثل بقية السحابة الموزعة أو المحلية أو الهجينة.

  • التحكم المتسق عبر المنصات، بما في ذلك IBM Z: Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z (Ansible for IBM Z) الذي يعمل في منصة Ansible Automation Platform، يسمح للمؤسسات بتطبيق حوكمة الأتمتة الموحدة، وقابلية التدقيق، وممارسات التحكم في التغيير. وهذا يلغي الحاجة إلى عمليات أتمتة متوازية أو قديمة خاصة بالحاسوب الرئيسي.
  • توحيد مهام سير العمل التشغيلي الأساسية: من خلال تعريف محتوى الأتمتة المُدعومة لأنشطة z/OS الشائعة، تتحرك المؤسسات بعيداً عن البرامج النصية التي يتم الاحتفاظ بها بشكل فردي والمعرفة المؤسسية. يؤدي ذلك إلى إنشاء نموذج تنفيذ متسق للعمليات الحساسة، مما يقلل من التباين ويعزز الانضباط التشغيلي.
  • التوافق مع استراتيجية أتمتة المؤسسات: لم يعد IBM Z يعامل كبيئة مستقلة بأدوات مخصصة. بدلاً من ذلك، يشارك مباشرة في منظومة Ansible Automation Platform، مما يسمح للشركات بتوسيع استثمارات الأتمتة الحالية إلى IBM Z بدلاً من تكرارها.
  • نموذج القوى العاملة القابل للتوسع دون تجزئة: مع دمج IBM Z في نفس إطار عمل الأتمتة مثل بقية المؤسسات، يمكن للفرق العمل باستخدام أدوات وعمليات مشتركة. يقلل هذا من الحاجة إلى نماذج تشغيلية منعزلة للغاية مع الحفاظ على الدقة المطلوبة لأنظمة المهام الحساسة.
  • التبني التدريجي ضمن أنظمة السجلات الحالية: Ansible for IBM Z للمؤسسات إمكانية إدخال الأتمتة لأحمال التشغيل المعتمدة في z/OS دون الحاجة إلى حدوث انقطاع. يدعم هذا نهج تحديث محكم، حيث يدمج ممارسات الأتمتة القياسية حول العمليات القائمة بدلاً من استبدالها.

دمج IBM Z في دورة حياة الأتمتة الشاملة باستخدام Terraform

وبنفس القدر من الأهمية، فإن الإصدار 2.0 الذي تم إصداره مؤخرًا من مجموعة z/OS core collection يضع IBM Z في وضع يسمح لها بالمشاركة بشكل طبيعي في دورات حياة الأتمتة الأوسع نطاقًا التي تشمل التزويد والتكوين والعمليات.

وهنا يأتي دور تقنيات مثل Terraform وAnsible. يحدد Terraform ويوفر حالة البنية التحتية، بينما يقوم Ansible بتنظيم التكوين، وتنفيذ السياسات، والعمليات المستمرة. تعمل هذه الأنظمة مجتمعةً على تمكين الأتمتة الشاملة في جميع أنحاء المؤسسة، مما يجعل IBM Z في نفس دورة الحياة القائمة على الرمز البرمجي مثل الأنظمة السحابية والموزعة.

مع تسريع الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كيفية إنشاء مهام سير العمل، يضمن هذا الأساس بقاء التنفيذ حتميًا وقابلاً للتدقيق وخاضعًا للحوكمة.

أتمتة المؤسسات عملياً

يقوم العملاء بتطبيق Ansible for IBM Z عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات التشغيلية لتحقيق نتائج الأتمتة الموضحة أعلاه. أحد أكثر الأمثلة تأثيراً هو تجديد شهادات SSL وإدارتها، حيث تساعد الأتمتة على تقليل الجهد اليدوي والمخاطر التشغيلية في بيئات الإنتاج.

بالإضافة إلى إدارة الشهادات، تقوم المؤسسات بتوسيع نطاق الأتمتة عبر دورة الحياة التشغيلية لـ IBM Z لتتماشى مع معايير المؤسسة ومهام سير العمل:

  • دمج توفير البنية التحتية ونشر تطبيقات IBM Z في مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD)، مما يتيح التسليم المتسق والمتكرر عبر المنصات.
  • بناء وتوفير وتكوين أنظمة البرمجيات الوسيطة z/OS، بما في ذلك IBM CICS وIBM IMS، باستخدام مهام سير عمل الأتمتة الموحدة.
  • إدارة شبكة z/OS وتكوين الأمان من خلال الأتمتة المحكمة والقابلة للتدقيق.
  • جمع بيانات التدقيق وتكوين الأمان، وحالة النظام وفحوصات السلامة لدعم الامتثال والرؤية التشغيلية.
  • إجراء إعادة تعيين كلمة المرور وإدارة وصول المستخدمين الجدد من خلال الأتمتة المنظمة القائمة على الأدوار.

وتوضح حالات الاستخدام هذه مجتمعةً كيف يشارك كل من Ansible for IBM Z وإصدار IBM z/OS core collection الأخير في مساعدة المؤسسات على تطبيق حوكمة متسقة وتقليل المخاطر التشغيلية وتحديث العمليات اليومية، باستخدام نفس ممارسات الأتمتة عبر IBM Z وبقية المؤسسة.

فتح آفاق مستوى جديد من المرونة مع IBM Z

مع تقارب الأتمتة مع إطارات عمل البنية التحتية كرمو برمجي مثل Terraform والتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تكتسب الشركات القدرة على تنسيق كل من التكوين والتوفير في سير عمل متماسك واحد. سيسمح ذلك بتعريف البيئات ونشرها والتحكم فيها من البداية إلى النهاية من خلال الرمز البرمجي. بالنسبة إلى IBM Z، يفتح هذا مستوى جديداً من المرونة، مع الحفاظ على الانضباط والأمان والموثوقية التي تتوقعها المؤسسات.

باستخدام Ansible for IBM Z، والإصدار الأخير من IBM z/OS core collection 2.0، لم يعد IBM Z مؤتمتًا فحسب. وهو جزء لا يتجزأ من نسيج أتمتة المؤسسة كمنصة يمكن التنبؤ بها وتحكمها السياسات وجاهزة لما هو قادم.

هذا إعادة تعريف لكيفية مشاركة الكمبيوتر المركزي في المؤسسات الحديثة.

اقرأ المزيد عن الإصدار

Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

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