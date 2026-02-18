الإعلان عن مرور 40 عامًا على إطلاق AIX: الأساس المستقل لعصر الذكاء الاصطناعي الحساس

في مختلف المجالات مثل البنوك والرعاية الصحية والحكومة والنقل، قدم نظام AIX باستمرار الاستقرار والأمن والاستمرارية التشغيلية التي تتوقعها المؤسسات من بيئاتها الحيوية.
اليوم، مع تطور الشركات نحو عمليات مؤسسية قائمة بشكل متزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي، يواصل نظام AIX التقدم كأساس ذكي ومدعوم بالأتمتة لدعم هذه الاحتياجات الناشئة.
عبر مجتمع AIX، ينسب العديد من المحترفين الفضل في تطورهم التقني المبكر إلى هذه المنصة. فمنصة AIX هي المكان الذي تعلموا فيه أساسيات الإدارة المؤسسية—بدءًا من SMIT إلى إدارة الأحجام المنطقية—واكتسبوا من خلاله الخبرة في إدارة بيئات الإنتاج.
ولا تزال هذه الألفة الطويلة الأمد تشكل جزءًا من قيمة AIX، ما يُمكّن المؤسسات من الاستفادة من المهارات المتطورة والخبرة التشغيلية.
خلف الكواليس، استُخدم نظام AIX في بيئات تتطلب مستويات عالية من الاستقرار والأمان، بما في ذلك:
تعكس هذه الأمثلة مدى اعتماد المؤسسات على نظام AIX كجزء من بنيتها التحتية التشغيلية.
لطالما كان نظام AIX أيضًا بمثابة منصة للتحولات الكبرى في البنية التحتية.
عندما استحوذت شركة Airbus على الملكية الكاملة لبرنامج A220، نقلت أكثر من 100 نظام مترابط عبر بيئات PLM وERP وMES وبيئات الموردين. وبالتعاون مع ®IBM، أكملت Airbus عملية الانتقال هذه في حوالي 18 شهرًا، مع الحفاظ على الإنتاج المستمر. تضمنت النتائج المبلغ عنها تبسيط عمليات التسوية المالية وزيادة الإنتاجية الهندسية
في ظل إجراء المؤسسات عمليات التحديث، تكون بحاجة إلى منصات تدعم العمليات المتسقة، مع توفير مسار للمضي قدمًا. يقدم نظام AIX ما يلي:
تساعد هذه المزايا على دعم الاستمرارية التشغيلية في البيئات الحديثة.
في ظل تبني المؤسسات للتطبيقات كثيفة البيانات والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن تساعد البنية التحتية على دعم الأداء والتوافر المستمر. يتماشى نظام AIX مع هذا التوجه من خلال:
تدعم هذه التطورات دور AIX في أحمال التشغيل المؤسسية الحساسة للذكاء الاصطناعي.
يدخل نظام AIX مرحلة جديدة، حيث تشكل الأتمتة والذكاء عنصرين أساسيين في تجربة المنصة. وهذا يشمل:
تعكس هذه التطورات التطور المستمر لنظام AIX كمنصة مصممة لدعم العمليات الأكثر استقلالية والقائمة على الرؤية.
يوضح مخطط AIX المنشور من IBM الاستثمار المستمر في المنصة وتكاملها مع IBM Power. ويشمل ذلك التركيز المستمر على الأمن، و الجاهزية السحابية الهجينة، ودعم أحمال التشغيل المهمة.
يواصل نظام AIX تمثيل الخصائص التي تعطيها المؤسسات الحديثة الأولوية:
استكشف كيفية دعم AIX لأهداف تحديث مؤسستك وجاهزيتها للذكاء الاصطناعي.