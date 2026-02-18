الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

الإعلان عن مرور 40 عامًا على إطلاق AIX: الأساس المستقل لعصر الذكاء الاصطناعي الحساس

على مدار 40 عامًا، دعم نظام ®AIX العديد من أهم الأنظمة المؤسسية في العالم.  

تاريخ النشر 18 فبراير 2026
في مختلف المجالات مثل البنوك والرعاية الصحية والحكومة والنقل، قدم نظام AIX باستمرار الاستقرار والأمن والاستمرارية التشغيلية التي تتوقعها المؤسسات من بيئاتها الحيوية.

اليوم، مع تطور الشركات نحو عمليات مؤسسية قائمة بشكل متزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي، يواصل نظام AIX التقدم كأساس ذكي ومدعوم بالأتمتة لدعم هذه الاحتياجات الناشئة.

أساس يبني الأفراد والأداء 

عبر مجتمع AIX، ينسب العديد من المحترفين الفضل في تطورهم التقني المبكر إلى هذه المنصة. فمنصة AIX هي المكان الذي تعلموا فيه أساسيات الإدارة المؤسسية—بدءًا من SMIT إلى إدارة الأحجام المنطقية—واكتسبوا من خلاله الخبرة في إدارة بيئات الإنتاج. 

ولا تزال هذه الألفة الطويلة الأمد تشكل جزءًا من قيمة AIX، ما يُمكّن المؤسسات من الاستفادة من المهارات المتطورة والخبرة التشغيلية.  

موثوقية لا تراها—لكنك تتوقعها

خلف الكواليس، استُخدم نظام AIX في بيئات تتطلب مستويات عالية من الاستقرار والأمان، بما في ذلك:

  • الأنظمة المالية التي تعالج كميات كبيرة من المعاملات اليومية
  • الأنظمة السريرية التي تتطلب توافرًا مستمرًا
  • بيئات القطاع العام ذات التوقعات الأمنية المحددة
  • أنظمة الطيران و الخدمات اللوجستية التي تنسق العمليات المعقدة

تعكس هذه الأمثلة مدى اعتماد المؤسسات على نظام AIX كجزء من بنيتها التحتية التشغيلية.

عندما يتطلب التحول الاستقرار 

لطالما كان نظام AIX أيضًا بمثابة منصة للتحولات الكبرى في البنية التحتية. 

عندما استحوذت شركة Airbus على الملكية الكاملة لبرنامج A220، نقلت أكثر من 100 نظام مترابط عبر بيئات PLM وERP وMES وبيئات الموردين. وبالتعاون مع ®IBM، أكملت Airbus عملية الانتقال هذه في حوالي 18 شهرًا، مع الحفاظ على الإنتاج المستمر. تضمنت النتائج المبلغ عنها تبسيط عمليات التسوية المالية وزيادة الإنتاجية الهندسية

مصمم بما بتناسب مع واقع المؤسسات الحديثة 

في ظل إجراء المؤسسات عمليات التحديث، تكون بحاجة إلى منصات تدعم العمليات المتسقة، مع توفير مسار للمضي قدمًا. يقدم نظام AIX ما يلي:

  • التحديث المباشر للنواة (LKU) لتطبيق تحديثات محددة من دون الحاجة لإعادة تشغيل النظام.
  • التكامل الوثيق مع IBM® Power، ما يساعد على تحسين الأداء لأحمال التشغيل الصعبة.
  • الإمكانات الأمنية المناسبة للمؤسسات ذات متطلبات الامتثال الصارمة.

تساعد هذه المزايا على دعم الاستمرارية التشغيلية في البيئات الحديثة.

من المهام الحساسة إلى الحساسة للذكاء الاصطناعي 

في ظل تبني المؤسسات للتطبيقات كثيفة البيانات والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن تساعد البنية التحتية على دعم الأداء والتوافر المستمر. يتماشى نظام AIX مع هذا التوجه من خلال:

  • إرشادات Oracle العامة التي تشير إلى التوافق المخطط له بين Oracle® AI Database 26ai ونظام AIX في عام 2026 (مع مراعاة عمليات الاعتماد الخاصة بشركة Oracle؛ ويجب على العملاء استشارة My Oracle Support لمزيد من التفاصيل) 
  • أنماط العمليات المستمرة على IBM Power11، والمصممة للمساعدة على الحفاظ على توافر الخدمات في أثناء إجراء التغييرات المخطط لها 

تدعم هذه التطورات دور AIX في أحمال التشغيل المؤسسية الحساسة للذكاء الاصطناعي.

عصر الاستقلالية: أساس يتطور معك 

يدخل نظام AIX مرحلة جديدة، حيث تشكل الأتمتة والذكاء عنصرين أساسيين في تجربة المنصة. وهذا يشمل:

  • الأتمتة الموسعة عبر أدوار ®Ansible للتحديث و إنفاذ السياسات وعمليات النظام، معززة بواسطة Ansible Lightspeed المدعوم من ®watsonx.
  • الوصول إلى النظام البنائي المتنامي للمكتبات وأطر العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والمحسّنة لأنظمة IBM Power10 وPower11.
  • قابلية توسع مفتوحة المصدر أكبر، مع أكثر من 500 حزمة في صندوق أدوات AIX وإدارة الحزم التي تعتمد على DNF لتسهيل مهام الإدارة.

تعكس هذه التطورات التطور المستمر لنظام AIX كمنصة مصممة لدعم العمليات الأكثر استقلالية والقائمة على الرؤية.

مصمم لتلبية احتياجاتك المستقبلية 

يوضح مخطط AIX المنشور من IBM الاستثمار المستمر في المنصة وتكاملها مع IBM Power. ويشمل ذلك التركيز المستمر على الأمن، و الجاهزية السحابية الهجينة، ودعم أحمال التشغيل المهمة.

يواصل نظام AIX تمثيل الخصائص التي تعطيها المؤسسات الحديثة الأولوية:

  • الاعتمادية
  • الاستمرارية
  • الأداء المُثبت
  • التصميم ذو الرؤية المستقبلية

استكشف كيفية دعم AIX لأهداف تحديث مؤسستك وجاهزيتها للذكاء الاصطناعي. 

