الذكاء الاصطناعي على منصة IBM Z: ريادة مستقبل الابتكار المؤسسي

على مدار السنوات القليلة الماضية، تطور الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع—وتطور معه نظام IBM Z. هذه المنصة جاهزة لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، بدءاً من التنسيق الآمن للعمليات وصولاً إلى المسرّعات المدمجة والمخصصة، بالإضافة إلى تجربة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هذا هو الابتكار الذي يمكن أن يقدم قيمة اليوم لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر. لقد قام العملاء بتسريع تحولهم الرقمي، وتحسين تنبؤات التأمين، ورصد المزيد من عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي، وتنشيط مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك الكثير.

بالتطلع إلى المستقبل، نعمل على تحويل الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لتقديم تجربة أكثر تبسيطاً وتعتمد أولاً على الذكاء الاصطناعي، كما نعمل على توسيع خياراتنا في هذا المجال لإضفاء قيمة أكبر على تطبيقاتكم وبياناتكم.