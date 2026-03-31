تصميم لرقاقة إلكترونية مستقبلية يستعرض مكونات طبقية في ترتيب عائم على خلفية مظلمة
الذكاء الاصطناعي على منصة IBM Z: ريادة مستقبل الابتكار المؤسسي

نشارككم اليوم لمحة عن المستقبل برؤية جديدة للذكاء الاصطناعي لمنصة IBM Z. تقدم خارطة الطريق الموضحة أدناه رؤية شاملة للقيمة التي نُقدمها، بدءاً من البنية التحتية ووصولاً إلى المستوى التشغيلي، ثم التطبيقات والبيانات.

تاريخ النشر 31 مارس 2026

على مدار السنوات القليلة الماضية، تطور الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع—وتطور معه نظام IBM Z. هذه المنصة جاهزة لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، بدءاً من التنسيق الآمن للعمليات وصولاً إلى المسرّعات المدمجة والمخصصة، بالإضافة إلى تجربة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

هذا هو الابتكار الذي يمكن أن يقدم قيمة اليوم لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر. لقد قام العملاء بتسريع تحولهم الرقمي، وتحسين تنبؤات التأمين، ورصد المزيد من عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي، وتنشيط مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك الكثير. 

بالتطلع إلى المستقبل، نعمل على تحويل الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لتقديم تجربة أكثر تبسيطاً وتعتمد أولاً على الذكاء الاصطناعي، كما نعمل على توسيع خياراتنا في هذا المجال لإضفاء قيمة أكبر على تطبيقاتكم وبياناتكم.

تطور الذكاء الاصطناعي على IBM Z

يوفر IBM Z بنية تحتية تتميز بسعة معالجة عالية وزمن انتقال قصير، وهما عنصران أساسيان لبيئات العمل الحساسة والحرجة. مع تطور الذكاء الاصطناعي ليلبي المتطلبات الحديثة، يتمتع IBM Z بمكانة فريدة تدعم مسارات البيانات وأعباء العمل هذه؛ بفضل نهج متكامل تماماً يشمل الأجهزة، والتكامل التشغيلي، والبرمجيات التي تمنح المستخدمين القدرة على الاستفادة القصوى من بياناتهم.

تتميز IBM Z بتصميم متطور للأجهزة وميزات تقنية عالية، وأبرزها معالجات Telum و Telum II المزودة بمسرعات ذكاء اصطناعي مدمجة في الشريحة. وفي الآونة الأخيرة، تم تقديم IBM® Spyre Accelerator لتعزيز وتوفير إمكانية توسع إضافية لتعدد النماذج وخيارات الذكاء الاصطناعي. تسمح هذه الإمكانيات بالاستنتاج في الوقت الفعلي وتشغيل النماذج مباشرةً على المنصة، مما يجمع بين بيئة البيانات الآمنة وعالية النزاهة وبين قابليتَي التوسع والأداء اللتين يحتاجهما العملاء.

  • تم تصميم IBM Z للعمل المستمر، مع جاهزية رائدة في الصناعة وقدرة فائقة على تحمل الأخطاء، مما يجعله خياراً متميزاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأنظمة المباشرة لإدارة العمليات، مثل الكشف عن الاحتيال أو أتمتة خدمة العملاء.
  • بفضل التشفير من الطرف إلى الطرف، والإقلاع الآمن، وعناصر التحكم المتقدمة في الوصول—بالإضافة إلى أدوات التشفير الآمنة ضد الحوسبة الكمومية، يوفر Z بيئة بيانات آمنة ومتوافقة لبيانات العملاء ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على البيانات الحساسة أو الخاضعة للتنظيم.
  • يدعم IBM Z أطر عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشهيرة مثل TensorFlow و PyTorch و ONNX، مما يتيح لعلماء البيانات استخدام الأدوات المألوفة لديهم مع الاستفادة من القدرات الفريدة التي توفرها هذه المنصة.

بينما قد يشتهر IBM Z بمعالجة المعاملات بسرعة ونطاق واسع، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتيح الآن إمكانيات جديدة للتفاعل مع تلك المعاملات في الوقت الفعلي؛ مثل الكشف المتقدم عن الاحتيال وإدارة مطالبات التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يستخدم IBM Z الآن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط وتحسين طريقة تفاعل المطورين، والمشغلين، والمبرمجين مع المنصة وإدارتها.

  • يعزز الذكاء الاصطناعي الوكيل من مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية؛ حيث توفر أتمتة ذكية قائمة على البيانات، قادرة على فهم السياق وإدارة التفاعلات المعقدة والمتعددة الخطوات. تشمل الخيارات وكلاء جاهزين يساعدون الفرق على تحقيق مكاسب إنتاجية فورية، وواجهات بدون كود تتيح للفرق تطوير وكلائهم المخصصين.
  • تساعد عملية تحديد البيانات والربط بينها بشكل مبسط داخل الأنظمة الآمنة الخاصة بالعميل على كشف الأنماط المخفية في البيانات ذات الأهمية الحيوية مباشرة على المنصة. يمكن للفرق استخدام الأدوات التي يعرفونها بالفعل مع قدرات ذكاء اصطناعي معززة على البيانات المنظمة وغير المنظمة، وتقديم القيمة بشكل أسرع.

إنَّ فُرص تطوير برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة للعملاء اليوم، وهي تدعم المبادرات الاستراتيجية ولا تقتصر فقط على نماذج إثبات المفهوم (PoCs) أو المشاريع.

لماذا يهم الآن؟

منذ إطلاق معالج Telum في عام 2022 (مع توفر قدرات التعلم الآلي حتى قبل ذلك)، كانت IBM في طليعة الشركات التي تمكن المؤسسات من تحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.  

إن تبني الذكاء الاصطناعي في نمو مستمر، وحجم البيانات يتزايد بوتيرة متسارعة، لكن القيمة الحقيقية الفارقة لم تظهر بعد. تحتاج الشركات إلى تحويل عملياتها ونماذج تشغيلها لتحقيق أقصى قدر من القيمة وعائد الاستثمار. تحويل المؤسسات لا يحدث بين عشية وضحاها—فهو يتطلب رؤية، وخطة، ونهجاً تكرارياً، وبالطبع، المنصة المناسبة.  

سيكون فهم مستقبل بنيتك التحتية وبرمجياتك وأدواتك أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

حقق أقصى استفادة من استثمارك في الذكاء الاصطناعي

تُعد البرامج المؤسسية المعززة بالذكاء الاصطناعي مبادرات استراتيجية حقيقية داخل المؤسسة، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي عبر كافة الوظائف والعمليات والأنظمة لدفع عجلة اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتعزيز الأتمتة والابتكار. بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة فحسب، يقوم البرنامج المدمج بالذكاء الاصطناعي بغرس قدراته في صميم العمليات المؤسسية.  

توجد اليوم مجموعة واسعة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي على IBM Z، صُممت كل منها للاستفادة الكاملة من الميزة الفريدة المتمثلة في جلب الذكاء الاصطناعي إلى حيث توجد البيانات على المنصة. من خلال اختيار الابتكار على IBM Z، يمكنك تعظيم القيمة والاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم وفي السنوات القادمة.  

سنستمر في نشر التحديثات مع تقدمنا في تنفيذ خارطة الطريق هذه. أما الآن، فاستكشف كل ما هو جديد مع الذكاء الاصطناعي لمنصة Z.

Tina Tarquinio

Chief Product Officer, IBM Z and LinuxONE | MHV Senior Location Executive

IBM