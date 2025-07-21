نستمر في تطوير أدواتنا لمساعدة العملاء على تسريع جهود تحديث أعباء العمل، من خلال القدرات الجديدة في الإصدار 4.3 من IBM Application Modernization Accelerator (AMA) والإصدار 1.0 من أدوات مطوري IBM Application Modernization Accelerator (AMA Dev Tools)، المتاحة الآن للجميع.

تقدِّم هذه الميزات الجديدة استراتيجيات وقدرات موجَّهة لتسريع جهود تحديث تطبيقات Java المؤسسية التي تعمل على بيئات تشغيل مثل WebSphere Application Server (التقليدي)، لتعمل على بيئة WebSphere Liberty الحديثة، واعتماد إصدارات Java SE وJakarta EE الأحدث، والمزيد.