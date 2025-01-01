ساهِم في استبعاد الفواتير المفاجِئة وعمليات التصحيح من خلال تحسين الرؤية. يقدم Flexera One with IBM Observability و®IBM Turbonomic إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي لإدارة المخاطر في بيئات تقنية المعلومات، وضمان الأداء وتحسين الإنفاق على أصول تقنية المعلومات من خلال الأتمتة.