حلول برامج الامتثال للتراخيص
أضِف رؤى الترخيص عند أتمتة إدارة موارد التطبيقات للمساعدة في الحد من مخاطر الامتثال
استكشِف دراسة الحالة
رسم توضيحي متساوي الأبعاد يعرض حلول الامتثال
أتمتة الامتثال للتراخيص وتحسين الموارد

ساهِم في استبعاد الفواتير المفاجِئة وعمليات التصحيح من خلال تحسين الرؤية. يقدم Flexera One with IBM Observability و®IBM Turbonomic إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي لإدارة المخاطر في بيئات تقنية المعلومات، وضمان الأداء وتحسين الإنفاق على أصول تقنية المعلومات من خلال الأتمتة.
تطبيق امتثال البرامج وتحسين الموارد تساعد إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي والأتمتة على تحسين استثمارك في موارد تقنية المعلومات وإدارة المخاطر تفادي مشكلة الفواتير المفاجِئة

امنع الإفراط في تخصيص الموارد وادعم أحمال تشغيل الترخيص باستخدام الأتمتة لتجنُّب استخدام تراخيص البرامج بشكل مفرط. وقلِّل التكاليف عن طريق استبعاد الفواتير المفاجِئة وعمليات التصحيح من خلال تحسين إمكانية الرؤية.

 تحسين الأمن

اكشِف عن إصدارات البرامج الأقدم باستخدام الرؤى المتعلّقة ببيانات الترخيص وأداء التطبيقات. ويمكنك أيضًا تقليل الثغرات الأمنية وأتمتة المهام لإدارة الامتثال لتراخيص البرامج بهدف التحكم في الإنفاق. 

 تقليل تكاليف الترخيص

يمكنك إنشاء إجراءات قابلة للأتمتة لضبط التراخيص الفعلية والافتراضية لتتناسب تمامًا مع الطلب على موارد أحمال التشغيل، وهذا بدوره يضع حدًّا للإنفاق غير الضروري. ويمكنك إجراء تسوية لاستحقاقات تراخيص البرامج المشتراة التي تتضمن عمليات التثبيت والاستخدام لتحسين التكاليف. 
إدارة أصول تقنية المعلومات يمكنك تقديم عرض مصوَّر لمنظومة تقنية المعلومات الخاصة بك بالكامل واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بدايةً من المواقع المحلية ومرورًا بالبرمجيات كخدمة (SaaS) ووصولاً إلى التقنية السحابية. امتلِك القوة لإدارة المخاطر وتقليل التكاليف وتحسين الاستثمار التقني—حتى تتمكن من الاستثمار في الابتكار. تعرَّف على المزيد عن الحل Flexera One with IBM Observability
إدارة موارد التطبيقات يمكنك تقديم الموارد اللازمة لتطبيقاتك بشكل مؤتمت للأداء في المواقع المحلية أو في البيئة السحابية المتعددة أو في البيئة السحابية الهجينة أو في أي بيئة سحابية مع الالتزام بسياسات أعمالك في الوقت نفسه. تعرَّف على المزيد عن IBM Turbonomic

Capita تحسِّن من أداء التطبيقات

تساعد الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحمال تشغيل الموارد في التقنية السحابية الهجينة على تحسين الأداء وتقليل التكاليف.

إدارة أصول تقنية المعلومات

يمكنك تتبّع أصول تقنية المعلومات واتخاذ قرارات استراتيجية فيما يخصها.
أدوات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وحلوله

أجرِ عمليات تطبيقاتك بشكل آلي من خلال الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.
الخطوات التالية

استكشِف IBM Turbonomic وFlexera One with IBM Observability

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