ساهِم في استبعاد الفواتير المفاجِئة وعمليات التصحيح من خلال تحسين الرؤية. يقدم Flexera One with IBM Observability و®IBM Turbonomic إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي لإدارة المخاطر في بيئات تقنية المعلومات، وضمان الأداء وتحسين الإنفاق على أصول تقنية المعلومات من خلال الأتمتة.
امنع الإفراط في تخصيص الموارد وادعم أحمال تشغيل الترخيص باستخدام الأتمتة لتجنُّب استخدام تراخيص البرامج بشكل مفرط. وقلِّل التكاليف عن طريق استبعاد الفواتير المفاجِئة وعمليات التصحيح من خلال تحسين إمكانية الرؤية.
اكشِف عن إصدارات البرامج الأقدم باستخدام الرؤى المتعلّقة ببيانات الترخيص وأداء التطبيقات. ويمكنك أيضًا تقليل الثغرات الأمنية وأتمتة المهام لإدارة الامتثال لتراخيص البرامج بهدف التحكم في الإنفاق.
يمكنك إنشاء إجراءات قابلة للأتمتة لضبط التراخيص الفعلية والافتراضية لتتناسب تمامًا مع الطلب على موارد أحمال التشغيل، وهذا بدوره يضع حدًّا للإنفاق غير الضروري. ويمكنك إجراء تسوية لاستحقاقات تراخيص البرامج المشتراة التي تتضمن عمليات التثبيت والاستخدام لتحسين التكاليف.