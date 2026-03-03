يتعرض قادة البنية التحتية لضغوط متزايدة لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر الإلكترونية، والعمل عبر البيئات الهجينة متزايدة التعقيد.



يقدِّم هذا الدليل التنفيذي إطارًا واضحًا وعمليًا لمساعدة القادة على تحديث البنية التحتية دون تعطيل العمليات. ستتعرَّف على كيفية ما يلي:

