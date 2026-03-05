حوسبة Quantum في تسارع مستمر، والتشفير التقليدي لن يصمد في المستقبل. وفي الوقت ذاته، فإن تقلص دورات حياة الشهادات، وتجزؤ الأدوات، ومحدودية الرؤية، تترك الشركات عرضة للمخاطر اليوم.

تستعرض هذه الندوة الحصرية عبر الإنترنت الخطوات التي يجب على المؤسسات اتخاذها اليوم للبقاء في الصدارة، بما في ذلك:



• كيفية بناء رؤية كاملة ودقيقة لأصولك التشفيرية

• القوى السوقية التي تدفع نحو اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن مرونة التشفير

• خطوات عملية للحد من المخاطر التشفيرية عبر البيئات السحابية الهجينة والمتعددة

• متطلبات التحضير للانتقال إلى الأمن الكمّي دون تعطيل أعمال الشركة

لا تنتظر ظهور الثغرات الأمنية أو وصول التهديدات الكمّية. احصل على الرؤى التي تحتاجها للتخطيط، وتحديد الأولويات، والتحرك بحسم.

شاهد تسجيل الندوة عبر الإنترنت، وحمّل العرض التقديمي، وتعرّف على كيف يمكن لشركة IBM مساعدة مؤسستك في تعزيز وضعها التشفيري والاستعداد لمستقبل المرونة الكمّية.