بفضل تجربة التأهيل المبسّطة وذاتية الخدمة والمتسارعة، أصبح من السهل أكثر من ذي قبل الدخول في شراكة مع IBM Cloud والبدء في البيع عليها.
من خلال مجموعة متزايدة باستمرار من البرامج والخدمات، يعمل كتالوجنا كقناة مبيعات رقمية لك لتقديم المنتجات وإعادة بيعها إلى عملاء IBM Cloud في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر العميل، يوفر الوصول إلى البرامج والخدمات الشريكة على الكتالوج نهجًا مبسطًا للشراء وإعادة البيع، إلى جانب التكامل السلس للحساب والبساطة في عملية الفوترة الواحدة.
توسيع نطاق وصولك إلى الآلاف من عملاء IBM من المؤسسات التي تستخدم كتالوج IBM Cloud.
تجهيز منتجك في غضون أيام مع واجهة ذاتية الخدمة وسهلة الاستخدام.
الاستفادة من الدعم العملي المقدم من خبراء التأهيل المستعدين لمساعدتك والإجابة عن أسئلتك.
الاستفادة من كتالوجنا الغني بالمنتجات لمساعدتك على بناء حلولك وتعزيزها.
يقدم النظام البنائي الديناميكي لشركاء IBM مجموعة متنوعة من المسارات تساعدك على تنمية أعمالك.
الاستفادة من أرصدة السحابة لوضع أعمالك على طريق النمو التحويلي.
تتضمن التهيئة في IBM Cloud أربع خطوات: تسجيل منتجك، وتحديد إدخال الكتالوج والتفاصيل الأخرى، وتهيئة منتجك، ونشر منتجك في كتالوج IBM Cloud.