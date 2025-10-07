للتغلب على هذه التأخيرات المرهقة، تعاونت الجامعة مع IBM لاستضافة هاكاثون لطلاب برنامج Master of AI. قاد هذه المبادرة أحد كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في IBM والدكتور Thomas Lacombe، مدير برنامج Master of Artificial Intelligence ‏(MAI) في الجامعة. وقد عملوا معًا على وضع الإطار التنظيمي للهاكاثون حول عملية تقديم طلبات البحث، مع استخدام حالات استخدام مقدَّمة من Nick Kearns من مكتب البحث والابتكار بالجامعة. لمساعدة الطلاب، قدَّمت شركة IBM منصاتها التكنولوجية -IBM® watsonx.ai وIBM® watsonx Assistant- إلى جانب تقديم مدخلات منظمة لمعايير تقييم الهاكاثون والإرشاد والخبرة التقنية، بالتعاون مع شريك أعمال IBM، شركة ElementX.

باستخدام IBM watsonx.ai، بدأت فرق الطلاب المتنافسة بإنشاء وكلاء مبتكرين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات تقديم ومراجعة طلبات المنح، وطلبات الأخلاقيات، وتصاريح مراقبة التصدير. ومن خلال استخدام بيانات من مستندات متاحة للعامة وتقنية المطالبة بخطوات قليلة لتتوافق مع توقعات المقيّمين، قدَّمت حلول إثبات المفهوم التي طورها الطلاب تعليقات ذات صلة وواعية بالسياق للباحثين حول طرق تحسين طلباتهم وضمان الامتثال لمتطلبات المموِّلين والجامعة والحكومة.