تسريع التحول المستند إلى الذكاء الاصطناعي بكل ثقة

تعاون بنك تايوان للأعمال مع IBM لتحديث أساسه المصرفي الرقمي وإنشاء إطار عمل قابل للتوسع من أجل الابتكار المستقبلي. واستنادًا إلى علاقة طويلة الأمد، استفاد البنك من تقنيات وخبرات IBM لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز المرونة، ودعم تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول.

شمل التحول تحديث البنية التحتية المصرفية الأساسية، ما مكَّن من مزامنة البيانات الحيوية عبر المنصات في الوقت الفعلي وتحسين الوصول إلى معلومات العملاء بشكل كبير. كما نشر بنك تايوان للأعمال إمكانات النسخ الاحتياطي السحابية من IBM لتعزيز التعافي من الكوارث وتلبية المتطلبات التنظيمية للمرونة التشغيلية.

ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أنشأ البنك إطار عمل لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بهدف المساعدة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول عبر المؤسسة. وباستخدام IBM watsonx.ai، وwatsonx.data وwatsonx.governance، عزز البنك دورة حياة الذكاء الاصطناعي—بدءًا من إعداد البيانات الموثوقة وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الحوكمة والامتثال والرقابة. وقد أدى هذا الوصول المحسَّن إلى بيانات العملاء الموثوقة إلى إنشاء أساس أقوى لتسريع صناعة القرار وتعزيز استجابة الخدمات وتمكين حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المستقبلية التي يحكمها إطار عمل الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. وخلال فترة التنفيذ، عملت IBM Expert Labs عن كثب مع فرق بنك تايوان للأعمال للتحقق من حالات الاستخدام، وتنفيذ ضوابط الحوكمة، ودعم تبني المنصة بنجاح.

ولدعم الابتكار طويل الأمد، تبني البنك أيضًا إطاري ESSO وACP من IBM، ما وفر وصولاً متوقعًا إلى البرمجيات والخبرات التقنية والتقنيات الناشئة مع تبسيط عمليات الشراء والتخطيط التشغيلي.