واجهة برمجة تطبيقات (API) مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز السرعة والدقة والامتثال لدى State Customs Committee of Uzbekistan
مع تسارع التجارة العالمية وتزايد تنوعها، تتطلع سلطات الجمارك إلى تحديث عملياتها وتطويرها. عندما واجه الموظفون في لجنة الجمارك في أوزبكستان حجمًا متزايدًا من الإقرارات التي تتضمن أوصافًا نصية معقدة للبضائع، والتي تتطلب تفسيرًا مطولًا وتزيد من مخاطر الخطأ البشري، أدركت اللجنة الحاجة إلى تحديث إجراءات معالجة الإقرارات التقليدية التي تتطلب عمالة كثيفة.
ووفقًا لأولويات التحديث الوطنية المحددة في المراسيم الرئاسية، وضعت اللجنة هدف إدخال حلول ذكية ومؤتمتة في إدارة الجمارك. ورغم أن العمليات القائمة كانت تعمل، فإن هناك فرصًا كبيرة لتحسين الكفاءة والدقة وجودة تحديد المخاطر.
تحت قيادة رئيس لجنة الجمارك، A. Yu. Mavlonov، سعى مختصو اللجنة إلى إنشاء نظام ذكي قادر على تصنيف البضائع بدقة، بما يخفف عن الموظفين الأعمال الروتينية ويتيح لهم التركيز على مهام أكثر تعقيدًا.
وقد أتاح تنفيذ هذه الحلول فرصًا جديدة لتحليل البيانات، وعزّز جاهزية النظام لمواجهة تحديات التجارة العالمية مستقبلًا.
وبدعم من أعلى مستويات القيادة، شرع الفريق في تنفيذ تحول واسع النطاق.
لتحقيق أهداف التحديث، تعاونت لجنة الجمارك في أوزبكستان مع فرق متخصصة من IBM Expert Labs وIBM Client Engineering. وطبّقوا معًا منهجية IBM Enterprise Design Thinking لتحليل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
وباستخدام IBM watsonx.ai AI studio، طوّرت الفرق معًا نموذجًا أوليًا (MVP) يعتمد على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي. ولضمان الوصول إلى البيانات وتحليلها بكفاءة، يدمج الحل مخزن البيانات IBM watsonx.data، ويُوسّع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عبر مصادر بيانات موزعة مع تحقيق أفضل توازن بين الأداء والتكلفة.
يرتكز الحل على واجهة برمجة تطبيقات قوية تستخدم النموذج اللغوي الكبير Llama 3.3 (LLM) لاستخراج البيانات المنظمة من الحقول النصية وتصنيف المنتجات بدقة. تساعد هذه القدرة على أتمتة العمليات اليدوية، بما يضمن معالجة الإقرارات على نحو أسرع وأكثر دقة واتساقًا.
يتكامل الحل بسهولة مع البنية التحتية للجمارك الرقمية الحالية بالكامل، كما يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تسهّل اعتماده على نطاق واسع بين الموظفين. ومن خلال تضمين قابلية التوسع في الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، يمتلك الحل أساسًا متينًا لدعم حالات استخدام مستقبلية للذكاء الاصطناعي.
من مرحلة التطوير وحتى التنفيذ، قدّم فريق IBM دعمًا عمليًا مباشرًا لضمان أن الحل يلبّي ليس المتطلبات التقنية فحسب، بل الأهداف التشغيلية أيضًا، مما مهّد الطريق لنظام إدارة جمارك أكثر ذكاءً ومرونة في أوزبكستان.
وفي المستقبل، تخطط IBM لتوسيع التعاون التقني مع لجنة الجمارك، من خلال مشاركة الخبرات الدولية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستكشاف التقنيات المتقدمة في مجال الرقابة الجمركية والتخليص، إلى جانب التحسين المستمر للحلول لرفع الكفاءة.
قام نظام التخليص الجمركي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بأتمتة معالجة الإقرارات بالكامل، ما خفّض وقت المعالجة من ساعتين إلى ثلاث ساعات سابقًا إلى بضع ثوانٍ فقط. في عام 2024 وحده، أُنجز أكثر من 80,000 إقرار بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي دون تدخل الموظفين.
وحدات ذكية للتصنيف التنبؤي واحتساب تكاليف النقل أصبحت بالفعل قيد التشغيل. وقد وضع هذا المشروع التجريبي الأساس لمزيد من تكامل الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) ومعالجة البيانات السحابية.
حققت اللجنة مكاسب كبيرة، من بينها:
وإلى جانب الفوائد التشغيلية، أصبح التعاون بين اللجنة وIBM نموذجًا وطنيًا للابتكار في القطاع العام عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للتوسع. يعزّز نجاح هذا المشروع التزام أوزبكستان بالتحول الرقمي، ويضع الأساس لاعتمادٍ أوسع للذكاء الاصطناعي عبر الخدمات العامة.
لجنة الجمارك في جمهورية أوزبكستان هي جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم الأنشطة الجمركية والرقابة عليها في أنحاء البلاد كافة. يقع مقر اللجنة في Tashkent، وتؤدي دورًا محوريًا في تسهيل التجارة الدولية، وضمان أمن الحدود، وتحقيق الامتثال الجمركي للشركات والأفراد.
في السنوات الأخيرة، أعطت لجنة الجمارك أولوية لرقمنة الرقابة الجمركية وعمليات التخليص الجمركي. وبفضل المبادرات المنفذة خلال السنوات الثلاث الماضية، تصدّرت اللجنة الجهات الحكومية في القطاع من حيث مستوى النضج الرقمي.
اكتشف كيف يساعد watsonx.ai المؤسسات على بناء حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها وتوسيع نطاقها بثقة—بما يعزز الكفاءة والدقة والابتكار عبر العمليات الحيوية.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025.
IBM، شعار IBM، watsonx.ai، وwatsonx.data هما علامتان تجاريتان لشركة IBM Corp.، المسجلتان في العديد من الاختصاصات القضائية حول العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.