تستعد جامعة كيوشو للكشف عن الأوراق البحثية وبيانات الأبحاث ومشاركتها بناءً على سياسة التعليم المفتوح. وعلى مستوى الجامعة، توجد كمية هائلة من البيانات المنتجة في أثناء عمليات البحث. وعادةً ما كان التخزين الشخصي على السحابة والوسائل الأخرى يُستخدم كمنصات إدارة، وكانت الإدارة تقع على عاتق عدد من الأساتذة. فقد استخدم العديد من أعضاء هيئة التدريس أشكالاً متعددة من وسائل التخزين على السحابة في دراسات مختلفة، وأصبحت زيادة البيانات تُشكل عبئًا على الجامعة.

بدأت جامعة كيوشو في دراسة نظام إدارة بيانات الأبحاث (QRDM). وبعد النظر في المخاوف الأمنية المتعلقة بوضع البيانات على السحابة، قررت الجامعة استحداث نظام محلي لمشاركة الملفات وتخزينها، لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال شبكة الجامعة. وعلاوة على ذلك، حددت الجامعة عددًا من متطلبات النظام متمثلة في "إمكانية تخزين كميات هائلة من البيانات لفترة زمنية طويلة"، و"الجمع بين تدابير التعافي من الكوارث (DR) وتدابير التصدي لبرامج الفدية" و"تسهيل مشاركة البيانات، بما في ذلك مع الشركاء الخارجيين".