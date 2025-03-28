تعمل جامعة كيوشو على حل المشكلات الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي (DX) بهدف قيادة التغيير الاجتماعي بالمعرفة التكاملية. ويُعد الترويج لاستخدام البيانات وتعزيز أنظمة الإدارة مسألة مهمة بالنسبة إلى الجامعة التي تروج لنهج قائم على البيانات بهدف تعزيز الابتكار.
استجابةً لسياسة التعليم المفتوح الوطنية في اليابان، قررت جامعة كيوشو استحداث نظام محلي لإدارة بيانات الأبحاث (QRDM) من أجل ضمان توفير إدارة آمنة وفائقة لبيانات الأبحاث. وقد وقع الاختيار على شركة EXA Corporation (المشار إليها بالاختصار "EXA") كشريك منفذ، وجرى تطوير البنية التحتية للتخزين باستخدام منتجات IBM قبل الجامعات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، تخطط الجامعة لتعزيز التعليم المفتوح من خلال نظام إدارة بيانات الأبحاث (QRDM) وفقًا لسياسات إدارة بيانات الأبحاث والإفصاح عنها.
تستعد جامعة كيوشو للكشف عن الأوراق البحثية وبيانات الأبحاث ومشاركتها بناءً على سياسة التعليم المفتوح. وعلى مستوى الجامعة، توجد كمية هائلة من البيانات المنتجة في أثناء عمليات البحث. وعادةً ما كان التخزين الشخصي على السحابة والوسائل الأخرى يُستخدم كمنصات إدارة، وكانت الإدارة تقع على عاتق عدد من الأساتذة. فقد استخدم العديد من أعضاء هيئة التدريس أشكالاً متعددة من وسائل التخزين على السحابة في دراسات مختلفة، وأصبحت زيادة البيانات تُشكل عبئًا على الجامعة.
بدأت جامعة كيوشو في دراسة نظام إدارة بيانات الأبحاث (QRDM). وبعد النظر في المخاوف الأمنية المتعلقة بوضع البيانات على السحابة، قررت الجامعة استحداث نظام محلي لمشاركة الملفات وتخزينها، لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال شبكة الجامعة. وعلاوة على ذلك، حددت الجامعة عددًا من متطلبات النظام متمثلة في "إمكانية تخزين كميات هائلة من البيانات لفترة زمنية طويلة"، و"الجمع بين تدابير التعافي من الكوارث (DR) وتدابير التصدي لبرامج الفدية" و"تسهيل مشاركة البيانات، بما في ذلك مع الشركاء الخارجيين".
قدمت جامعة كيوشو عطاءً واختارت من بين عدة شركات عرضًا مقدمًا من شركة EXA شريكة IBM، والذي يركز على منتجات IBM في مجال التخزين. وكانت العوامل الحاسمة هي استدامة وسائط الأشرطة نفسها وحفظها.
يعتمد نظام إدارة بيانات الأبحاث (QRDM) على نظام التخزين النشط IBM FlashSystem 5035 في حرم جامعة كيوشو، وهو الموقع الرئيسي، الذي يمكن لأعضاء هيئة التدريس الوصول إليه من خلال Nextcloud، وهي خدمة تخزين إلكترونية. تُضاف يوميًا نسخ احتياطية مخزنة على شرائط إلى مكتبات الشرائط IBM TS4500 المتصلة بنظام التخزين غير النشط IBM FlashSystem 5035 في حرم جامعة شيكوشي، وهو موقع التعافي من الكوارث، وتُنقل نسخ غير متزامنة يوميًا بين الحرمين الجامعين. ومن أجل التحكم في هذه البيئة، نُشرت حزمتان برمجيتان هما IBM Storage Scale وIBM Storage Protect. حزمة IBM Storage Scale هي نظام تخزين كائنات يوفر المعالجة المتوازية للقراءة/الكتابة فائقة السرعة والإدارة الهرمية لمحركات الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص الثابتة باستخدام التخزين النشط. توفر حزمة IBM Storage Protect كفاءة التخزين الفائقة من خلال النسخ الاحتياطي التزايدي للبيانات والضغط وإزالة البيانات المتكررة.
كان لنظام إدارة بيانات الأبحاث (QRDM) تأثير كبير في كل من الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. فبالنسبة إلى الجامعة، كان ذلك يعني مساعدة أعضاء هيئة التدريس على تصور إدارة بيانات الأبحاث، وتقليل مخاطر فقدان البيانات من خلال النسخ الاحتياطية المتعددة المخزنة على الأقراص والشرائط. تتوافق وسائط الشريط أيضًا مع سياسة التخزين طويل الأجل لمدة 10 سنوات في اليابان. وفي الوقت نفسه، من خلال تخزين بيانات الأبحاث عبر إدارة بيانات الأبحاث، يتجنب أعضاء هيئة التدريس تشتت بياناتهم، ولن يكونوا قلقين بشأن النسخ الاحتياطية أو إجراءات التصدي لبرامج الفدية.
تخطط جامعة كيوشو لمواصلة استخدام البنية التحتية للتخزين الخاصة بشركة IBM بهدف زيادة تعزيز التعليم والأبحاث والأنشطة الطبية القائمة على البيانات.
تأسست جامعة كيوشو في عام 1911 كرابع جامعة إمبراطورية في اليابان بعد جامعة طوكيو وكيوتو وتوهوكو، وتدير 12 كلية و19 أكاديمية وواحدة من كبرى المستشفيات الجامعية والمكتبات التابعة لها في اليابان. يبلغ عدد الطلاب المسجلين بها حوالي 19000 طالب و8000 عضو هيئة تدريس (من بينهم حوالي 2300 أستاذ جامعي). يعمل كل حرم جامعي من الأربعة، حرم جامعة كيوشو وحرم المستشفى وحرم تشيكوشي وحرم أوهاشي، على تطوير أبحاث ومناهج تعليمية فريدة. وفي عام 2021، تأسست رؤية جامعة كيوشو لعام 2030، بهدف الإسهام في تحول الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية كجامعة تقود التغيير الاجتماعي بالمعرفة التكاملية.
EXA CORPORATION، وهي شركة خدمات تقنية معلومات تابعة لشركتي JFE Steel وKyndryl Japan، على تعزيز التحول الرقمي (DX) باستخدام التقنيات المتقدمة وتوفر مجموعة شاملة من الخدمات بدءًا من الاستشارات التمهيدية وحتى التطوير والتشغيل والصيانة.
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يوليو 2024
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