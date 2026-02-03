بناء قسم مالي حديث لدعم نمو الأعمال من خلال تحليلات مالية قابلة للتوسع
لقد ازداد حجم أعمال Karnov Group بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وأدرك الفريق المالي أنه بحاجة إلى تحديث عملياته من أجل دعم مؤسسة أكبر وأكثر تعقيدًا. وبفضل اعتمادها لحلول IBM® Planning Analytics، تمكنت Karnov Group من تبسيط عمليات التخطيط والميزانية والدمج، وتعزيز الأمن وقابلية التدقيق، وتوفير ساعات من العمل اليدوي.
أصبحت Karnov Group رائدة في كل من السوقين الدنماركية والسويدية لخدمات المعلومات القانونية—ولكن النمو السريع للشركة كان يضع ضغوطًا على عملياتها المالية العديدة القائمة على جدول بيانات.
بالتعاون مع شركة Kapacity، استخدمت Karnov Group حلول IBM Planning Analytics لإعادة هندسة عمليات التوحيد المالي والميزانية والتخطيط، ما أدى إلى زيادة الأتمتة والشفافية، وتقليل العمل اليدوي في جداول البيانات.
تُعدّ Karnov Group مثالاً على الشركات التي تجاوزت تحديات التغيير الجذري، وخرجت منها أقوى من أي وقت مضى. تأسست المؤسسة قبل أكثر من 150 عامًا كدار نشر متخصصة في المجال القانوني، وأدركت في أوائل الألفية الثانية ضرورة إعادة توجيه نموذج أعمالها نحو مستقبل رقمي. اليوم، أصبحت الشركة أكبر مزود لخدمات المعلومات الرقمية للمهنيين القانونيين في كل من السويد والدنمارك.
يُعلق Kasper Andersen، مدير ذكاء الأعمال في Karnov Group، قائلاً: "لقد حققنا نجاحًا باهرًا في التحول إلى الخدمات الرقمية، مع تسارع نمو الشركة. على مدار العامين الماضيين، حققنا نموًا ملحوظًا، سواء من خلال النمو الذاتي أو عبر عمليات الاستحواذ."
يأتي النجاح بتحدياته الخاصة: فمع وجود مجموعة أكبر وأكثر تعقيدًا للإشراف عليها، بدأ فريق التمويل في Karnov Group يجد أن عملياته المالية الحالية وعمليات إعداد التقارير لا يمكنها التوسع لتلبية مطالب الأطراف المعنية المتزايدة من الداخل والخارج.
يقول Kasper Andersen: "يقع مقرنا الرئيسي في كوبنهاغن، لكننا من الناحية القانونية شركة سويدية، مملوكة لصندوق أسهم بريطاني. "علينا التعامل مع تأثيرات أسعار الصرف وتأثيرات المعاملات بين الشركات، كما أننا ملزمون بتقديم تقارير للإدارة ومجلس الإدارة وبنوكنا ومالكينا في لندن".
"تتزايد التعقيدات باستمرار، ومع ذلك هدفنا هو إغلاق حساباتنا بشكل أسرع كل شهر. لقد وصلنا إلى مرحلة لم يكن أمامنا فيها سوى خيارين: إما إيجاد طريقة لأتمتة بعض عملياتنا المالية، أو مواجهة حقيقة أننا سنحتاج إلى توظيف المزيد من الأشخاص مع نمو أعمالنا."
حددت الشركة مجالين تعاني فيهما عملياتها الحالية من ضغط كبير: إعداد الميزانية والتوحيد المالي.
في كل خريف، كنا نرسل عبر البريد الإلكتروني قوالب جداول بيانات الميزانية إلى جميع مديري الشركة. عندما كانوا يرسلون مدخلاتهم، كان علينا تجميع البيانات في جدول بيانات أكبر وتحميلها يدويًا إلى نظامنا المالي. يقول Kasper Andersen: "كانت مهمة يدوية شاقة، ولم يكن من الممتع أن أكون مراقب أعمال."
"لقد قمنا أيضًا بعمليات التوحيد المالي وإعداد التقارير في جداول البيانات، ووصلنا إلى نقطة أصبحت فيها نماذج جداول البيانات كبيرة جدًا ومعقدة للغاية. أردنا نظامًا أكثر قابلية للتدقيق والذي من شأنه تقليل الوقت المستغرق في إعداد الأرقام وتسويتها. " كان الهدف هو تركيز مواردنا على تحسين جودة التحليلات والتقارير، وتوفير موارد لدعم أعمال الشؤون المالية."
بينما كان فريق التمويل في Karnov Group يفكر في خطواته التالية، كانت الشركة في خضم مشروع كبير لبناء مستودع بيانات مركزي جديد يدعم قدرات تحليلية جديدة للأعمال بأكملها.
يقول Kasper Andersen: "كان مستودع البيانات عاملاً أساسياً في تمكيننا من تحقيق أهدافنا". "لقد وفّر لنا مصدراً منظماً وعالي الجودة للبيانات، تمكّنا من استخدامه لبناء عمليات التحليل المالي وإعداد التقارير الجديدة لدينا".
تبنّت الشركة نهج انتقاء أفضل الحلول في مجال التحليلات، ما يعني أنها غير مقيدة بمورّد واحد أو مجموعة منتجات محددة.
يضيف Kasper Andersen: "باختصار، عندما بحثنا عن حلّ جديد للتخطيط المالي والتحليلات، كان لدينا حرية الاختيار". "اخترنا IBM Planning Analytics نظراً لخطة التسعير المرنة القائمة على الاشتراك، وأداء TM1® analytics engine المتميز، الذي يتمتع بسمعة طيبة في السوق منذ سنوات عديدة".
وللمساعدة في تنفيذ الحل، اختارت Karnov Group شركة Kapacity، وهي شريك أعمال IBM متخصص في ذكاء الأعمال وإدارة الأداء وتخزين البيانات والتحليلات المتقدمة.
يقول Kasper Andersen: "تشتهر Kapacity في الدنمارك كشريك قوي في مشاريع التحليلات المالية، لذا كان لفرصة العمل معهم تأثير كبير في اختيارنا، تمامًا كما كان للتقنية نفسها". "خلال المشروع، عملنا مع نخبة من كبار الاستشاريين المتميزين من Kapacity، والذين امتلكوا الخبرة اللازمة لمساعدتنا في إنجاز المشروع بنجاح".
ومن عوامل النجاح الرئيسية الأخرى تركيز Karnov Group على التحضير الدقيق قبل بدء التنفيذ.
علّقت Matilde Dueholm، مديرة حسابات قسم التحليلات المتقدمة في شركة Kapacity، قائلةً: "لقد أُعجبنا كثيراً بالاحترافية العالية التي اتّبعها فريق Karnov في تخطيط المشروع، ومستوى التزامهم الكبير طوال فترة تنفيذه.
"استمتع مستشارونا بالعمل مع فريق Karnov Group، فهم يمتلكون خبرة واسعة في مجال البيانات، ولديهم بنية بيانات متينة منذ البداية، كما أن لديهم طموحات كبيرة لتطوير تحليلات التخطيط مستقبلاً—ما جعل هذا المشروع تجربةً مثيرةً للاهتمام للغاية."
تضيف Kasper Andersen: "لم ننته بعد من تنفيذ حل Planning Analytics، لكننا على يقين من نجاحه. وتعتمد المرحلة التالية على التوقعات، وبناءً على ما رأيناه حتى الآن، نحن على ثقة تامة بأن المنصة ستفوق توقعاتنا."
تستخدم Karnov Group حاليًا IBM Planning Analytics لتبسيط عمليات إعداد الميزانية وتوحيدها—ما يُتيح سير عمل أكثر سهولة وأتمتة لمديري مراكز التكلفة في مختلف أقسام الشركة، ولفريق المالية في المجموعة.
اليوم، عندما تبدأ الشركة دورة ميزانية جديدة، يمكن لمديري مراكز التكلفة إدخال أرقامهم مباشرة في IBM Planning Analytics عبر واجهة ويب. يُغْني هذا عن الحاجة إلى توزيع جداول البيانات عبر البريد الإلكتروني. يتم التحقق من صحة الأرقام فورا لتحسين جودة البيانات، ويمكن حساب العديد من الحقول تلقائيا، ما يوفر الوقت ويقلل من كمية البيانات التي يحتاج المستخدمون إلى إدخالها يدويًا.
من وجهة نظر الفريق المالي، تم التخلص من المهمة المملة والمعرضة للأخطاء المتمثلة في تجميع أرقام الميزانية في جدول بيانات رئيسي: حيث يقوم IBM Planning Analytics بتجميع الأرقام وتقديم تحديثات فورية. كما يُسهّل معرفة مديري مراكز التكلفة الذين قدّموا أرقامهم، ومن يحتاجون إلى تذكير. هذا يوفر الوقت المُستغرق في رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية للمتابعة.
يوضح Kasper Andersen: "بما أن هذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها برنامج IBM Planning Analytics لإدارة ميزانيتنا، فقد أمضينا وقتًا طويلاً في التحقق من دقة النظام الجديد. "ولكن الآن وبعد أن أصبحنا واثقين من هذه العملية، نتوقع أن نوفر الكثير من الوقت خلال دورة الميزانية القادمة."
كما حولت IBM Planning Analytics عملية التوحيد المالي للشركة، حيث سرعت عملية إغلاق نهاية الشهر وضمنت حصول صناع القرار على الرؤى التي يحتاجونها بسرعة.
ويضيف Kasper Andersen: "نحن نشهد بالفعل أرقامنا المالية الشهرية الموحدة قبل عدة أيام مما كنا نراه من قبل. "يمنحنا هذا النظام السرعة والاستقرار والثقة في الأرقام. نقوم بتوحيد الأرقام المالية من جميع أنحاء المجموعة بطريقة أكثر تنظيمًا وقابلية للتدقيق، لذلك لدينا ثقة أكبر في النتائج. وهذا يعني أننا نستطيع قضاء وقت أقل في مراجعة الأرقام، ووقتًا أطول في التحليل المالي الحقيقي".
وبالنظر إلى المستقبل القريب، يعمل فريق المالية في Karnov Group حاليًا على نقل عمليات التنبؤ المالي إلى IBM Planning Analytics أيضًا.
يختتم Kasper Andersen حديثه قائلاً: "عملية التنبؤ الحالية لدينا شاقة للغاية، لذا يجد المراقبون صعوبة في إعداد التنبؤات بالسرعة الكافية لتوفير الرؤية المالية التي نحتاجها للمستقبل. بالنسبة إلى Karnov Group، ستصبح IBM Planning Analytics شرطًا أساسيًا للتنبؤ بشكل أسرع وأكثر انتظامًا."
Karnov Group Group هي أكبر مورد لحلول المعلومات للمهنيين في مجالات القانون والضرائب والمحاسبة في الدول الاسكندنافية. تقدم الشركة المعرفة والرؤى التي تُمكِّن أكثر من 40,000 مستخدم من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع —كل يوم. تضمّ المجموعة مكاتب في كوبنهاغن وستوكهولم ومالمو، ويعمل بها 230 موظفًا.
