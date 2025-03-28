تعمل شركة Japan Post Insurance Co., Ltd. (المشار إليها بالاختصار "JPI") على الترويج لاستخدام السحابة كجزء من التحول الرقمي (DX). فمع توسع نطاق العمليات تدريجيًا ليشمل الأعمال الأساسية وزيادة أهمية المهام، يتزايد الطلب على التشغيل المستقر للأنظمة القائمة على السحابة. ونظرًا إلى أن بيئة النظام القائمة على السحابة معقدة، وتتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت للتحقيق في حالة حدوث عطل، فقد قررت الشركة تحديث مراقبتها التشغيلية. تطورت منصة IBM Instana Observability، وهي أداة لمراقبة أداء التطبيقات من وجهة نظر المستخدم وكشف الأعطال. ونتيجة لذلك، زاد معدل دقة الكشف عن أعطال الخدمات إلى 90%، وقل الوقت اللازم للتحقيق في الأسباب بنسبة تتجاوز 50% (مقارنةً بالنتائج السابقة للشركة). وقد جرى تعزيز وظائف المراقبة التشغيلية بالشركة بشكل كبير، إلى جانب وظائف المراقبة التقليدية.
تهدف شركة Japan Post Insurance Co., Ltd. (يُشار إليها بالاختصار "JPI") إلى زيادة قيمة تجارب العملاء من خلال بذل الجهد لتوفير منصة "My Page"، وهي منصة إلكترونية تخدم حوالي 19.7 مليون شخص من حاملي وثائق التأمين (منذ 31 مارس 2024) من أجل تقديم دعم أفضل للعملاء. وقد تطورت بيئة نظام شركة JPI، التي تدعم منصة "My Page" والعمليات الداخلية، لتلبية متطلبات الأعمال وتوفير "عمليات أسرع وأكثر استقرارًا وبأسعار معقولة"، مع التوسع في استخدام الحوسبة السحابية بدعم من شركة إستراتيجيات تقنية المعلومات Japan Post Insurance Systems Solutions Co. التابعة لشركة "JPI". وبدءًا من عام 2021 فصاعدًا، سيضيف نظام "My Page"، الذي يعمل على السحابة، مطالبات التأمين ووظائف أخرى، ما يزيد بشكل كبير من أهميته. كما شرعت الشركات في بذل الجهود لنقل الأنظمة الأساسية وأنظمة المكاتب الداخلية إلى السحابة. ونتيجةً لذلك، أصبح التشغيل المستقر للأنظمة على السحابة أمرًا ضروريًا، ومن ثَم بدأت الشركة في بذل الجهود لتحديث المراقبة التشغيلية.
تعمل شركة JPI على تعزيز عملياتها وتحديثها مراقبتها من خلال سياسات مثل "الانتقال من قواعد الملكية إلى قواعد السوق" و"من تحديد السوابق إلى التوصية بالتحسينات". ومن الجدير بالذكر أن ثمة ثلاث مشكلات لا يمكن معالجتها من خلال مراقبة العمليات التقليدية على الأنظمة المحلية: أولاً: "التوسع والأهمية المتزايدة للأنظمة على السحابة"، ثانيًا: "صعوبة المراقبة والاستجابة للأعطال على السحابة"، ثالثًا: "التباطؤ في سرعة تطوير النظام بسبب صعوبة تطبيق المراقبة". فرأت الشركة أنه من الضروري استخدام أداة متخصصة للمراقبة على السحابة من أجل حل تلك المشكلات الثلاث، ومن ثَمَّ طرحت منصة IBM Instana Observability كأداة مراقبة تتيح إمكانية مراقبة أداء التطبيقات على السحابة والتطبيقات المحلية من مستوى الخدمة (من منظور المستخدم). وكان من أسباب اختيار منصة IBM Instana Observability نظام الرسوم البسيط الذي لا يفرض رسومًا حسب عدد المستخدمين أو الوظائف الإضافية. وفي حال استخدام الشركات، فإن رسوم الاستخدام تكون أقل من رسوم أدوات مراقبة أداء التطبيقات التقليدية.
بفضل استخدام منصة Instana، تحسنت مراقبة عمليات النظام القائمة على السحابة في شركة JPI بصورة هائلة. كما زاد معدل دقة الكشف عن أعطال الخدمات بشكل ملحوظ، وزادت نسبة التغطية من 76% إلى 90%. وقل كذلك الوقت اللازم للتحقيق بنحو أكثر من 50% (مقارنةً بالنتائج السابقة للشركة). علاوة على ذلك، تمكّن الفريق المسؤول عن البنية التحتية، وكذلك فريق التطبيقات، من تطوير نظام وبناء ثقافة يفحصون على أساسها حالة عمليات الخدمات بشكل روتيني، ويسعون إلى تحسينها. وفي المستقبل، تدرس شركة JPI التوسع في استخدام نظام مراقبة Instana بحيث يشمل الأنظمة المحلية للموظفين في بيئة مستضافة، والتوسع في استخدامها في جميع وحدات الأعمال.
شركة Japan Post Insurance Co., Ltd. بعد خصخصة الخدمة البريدية. "نحن هنا دائمًا من أجلك؛ ندعمك أينما كنت، ونحميك مدى الحياة". تحت هذا الشعار، تسعى الشركة جاهدة لتوفير منتجات سهلة الاستخدام وخدمات فائقة الجودة من خلال شبكة مكاتب البريد الوطنية اليابانية، وهي تُشكل نقطة قوتها الأساسية، وخدمة الإنترنت التكميلية، منصة "My Page".
شركة Japan Post Insurance System Solutions Co., Ltd. بين "إمكانات تقنية المعلومات" و"إمكانات WA (اليابان)" لتعزيز الابتكار المستمر والتطور مع العملاء والإسهام في بناء مجتمع مزدهر وآمن. وبصفتها شريكًا إستراتيجيًا في تقنية المعلومات لشركة JPI، تدعم الشركة حياة العملاء في جميع أنحاء اليابان
.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024.
شركة IBM Japan Co., Ltd.
105-5531 Tokyo, Minato-ku, Toranomon 2-chome 6-1, Toranomon Hills Station Tower
أغسطس 2024
يُرجى ملاحظة أن العناوين والأرقام وأسماء الأعلام وما إلى ذلك الواردة في دراسة الحالة هذه صحيحة في وقت النشر الأول، وربما تتغير بحلول وقت استعراض دراسة الحالة.
دراسات الحالة الواردة هنا تخص عملاء محددين ولا نضمن تحقيق النتائج نفسها لدى جميع العملاء.
IBM وشعار IBM وibm.com وIBM Instana هي علامات تجارية مملوكة لشركة International Business Machines Corporation ومسجلة في الكثير من الدول حول العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تفضل بزيارة الرابط التالي www.ibm.com/qa-ar/legal/copyright-trademark للاطلاع على قائمة العلامات التجارية الحالية المملوكة لشركة IBM.
جميع أسماء الشركات وأسماء المنتجات وأسماء الخدمات الأخرى هي علامات تجارية تابعة لمالكيها المعنيين.