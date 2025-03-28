شركة Japan Post Insurance Co., Ltd.

تعمل شركة JPI على تعزيز عملياتها وتحديثها مراقبتها من خلال سياسات مثل "الانتقال من قواعد الملكية إلى قواعد السوق" و"من تحديد السوابق إلى التوصية بالتحسينات". ومن الجدير بالذكر أن ثمة ثلاث مشكلات لا يمكن معالجتها من خلال مراقبة العمليات التقليدية على الأنظمة المحلية: أولاً: "التوسع والأهمية المتزايدة للأنظمة على السحابة"، ثانيًا: "صعوبة المراقبة والاستجابة للأعطال على السحابة"، ثالثًا: "التباطؤ في سرعة تطوير النظام بسبب صعوبة تطبيق المراقبة". فرأت الشركة أنه من الضروري استخدام أداة متخصصة للمراقبة على السحابة من أجل حل تلك المشكلات الثلاث، ومن ثَمَّ طرحت منصة IBM Instana Observability كأداة مراقبة تتيح إمكانية مراقبة أداء التطبيقات على السحابة والتطبيقات المحلية من مستوى الخدمة (من منظور المستخدم). وكان من أسباب اختيار منصة IBM Instana Observability نظام الرسوم البسيط الذي لا يفرض رسومًا حسب عدد المستخدمين أو الوظائف الإضافية. وفي حال استخدام الشركات، فإن رسوم الاستخدام تكون أقل من رسوم أدوات مراقبة أداء التطبيقات التقليدية.