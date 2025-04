تهدف شركة Japan Post Insurance Co., Ltd. (يُشار إليها بالاختصار "JPI") إلى زيادة قيمة تجارب العملاء من خلال بذل الجهد لتوفير منصة "My Page"، وهي منصة إلكترونية تخدم حوالي 19.7 مليون شخص من حاملي وثائق التأمين (منذ 31 مارس 2024) من أجل تقديم دعم أفضل للعملاء. وقد تطورت بيئة نظام شركة JPI، التي تدعم منصة "My Page" والعمليات الداخلية، لتلبية متطلبات الأعمال وتوفير "عمليات أسرع وأكثر استقرارًا وبأسعار معقولة"، مع التوسع في استخدام الحوسبة السحابية بدعم من شركة إستراتيجيات تقنية المعلومات Japan Post Insurance Systems Solutions Co. التابعة لشركة "JPI". وبدءًا من عام 2021 فصاعدًا، سيضيف نظام "My Page"، الذي يعمل على السحابة، مطالبات التأمين ووظائف أخرى، ما يزيد بشكل كبير من أهميته. كما شرعت الشركات في بذل الجهود لنقل الأنظمة الأساسية وأنظمة المكاتب الداخلية إلى السحابة. ونتيجةً لذلك، أصبح التشغيل المستقر للأنظمة على السحابة أمرًا ضروريًا، ومن ثَم بدأت الشركة في بذل الجهود لتحديث المراقبة التشغيلية.