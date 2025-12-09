تعمل شركة Honda Cars India على تحسين تواصلها مع العملاء وخدماتهم باستخدام إنترنت الأشياء (IOT) والسحابة
يشهد قطاع السيارات العالمي حالة من التحوّل الهائل. فالمركبات الهجينة والكهربائية وذاتية القيادة تُغيّر الصناعة بالكامل. كما تشهد توقعات العملاء وسلوكهم تغيّرًا جذريًا؛ إذ أصبح الناس يتوقعون المزيد من المزايا التقنية في سياراتهم. وفي ظل هذا التحوّل الجذري، تواجه شركة Honda Cars India Ltd. (HCIL) منافسة ليست فقط من اللاعبين التقليديين في صناعة السيارات، ولكن أيضًا من مجال التكنولوجيا، نظرًا لزيادة تطلعات العملاء لتجربة ملكية أكثر تطورًا لسياراتهم. كانت HCIL على علم بأنها بحاجة إلى مواصلة أعمالها وتطويرها في الوقت نفسه، وكان ذلك يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجات العملاء الفعلية، مدعومًا بمنصة قوية لإدارة علاقات العملاء.
كانت شركة Honda Cars India تدرك أنها بحاجة إلى الحفاظ على أعمالها وتطويرها في الوقت نفسه، وذلك من خلال فهم أعمق لاحتياجات العملاء الفعلية، مدعوم بمنصة قوية لإدارة علاقات العملاء. ولهذا تعاونت الشركة مع مستشارين من IBM Garage لتكوين منصة جديدة لإدارة علاقات العملاء (CRM) تستند إلى حل IBM® IoT Connected Vehicle Insights الذي يعمل على IBM Cloud لتعزيز السلامة والراحة والمتعة لعملائها. ستساعد الرؤى المستمدة من حل إدارة علاقات العملاء شركة Honda Cars India على إنشاء تجربة عملاء تفاعلية مع دفع القيمة الداخلية لمستقبل الشركة.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM.
حقوق النشر © محفوظة لشركة IBM Corporation لعام 2019. IBM Corporation, Software Group (or appropriate division, or no division), Route 100, Somers, NY 10589
أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2019.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com علامات تجارية لشركة International Business Machines Corp، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر القائمة الحالية للعلامات التجارية لشركة IBM ضمن علامة التبويب "معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الموقع الإلكتروني www.ibm.com/qa-ar/legal/copyright-trademark.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.