FAW-VOLKSWAGEN Co., Ltd. (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، تأسست في 6 فبراير 1991، وهي شركة تصنيع سيارات ركاب واسعة النطاق يتم تشغيلها بشكل مشترك من قِبل China FAW Co., Ltd و Volkswagen AG و Audi AG وشركة Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. تمتلك الشركة ثلاث علامات تجارية: Volkswagen وAudi وJetta، ويمكن أن تغطي منتجاتها سوق الراحة وسوق الرفاهية.

في عملية التطور السريع، تم تعزيز قوة البحث والتطوير التقني لشركة FAW-VOLKSWAGEN بشكل مستمر. في الوقت الحاضر، تمتلك الشركة مرافق رائدة في مجال البحث والتطوير مثل موقع اختبار السيارات، ومركز تطوير التكنولوجيا الجديدة، ومركز الطاقة الجديدة، ومنصة الاختبار، واختبار الضوضاء، وما إلى ذلك، ولديها القدرة على اختبار العملية برمتها من قطع الغيار إلى السيارات، مما يعزز مزايا شركة FAW-VOLKSWAGEN في مجال الابتكار التكنولوجي في المستقبل.

في الوقت الحاضر، تتمتع شركة FAW-VOLKSWAGEN بتعاون مربح للجانبين مع أكثر من 2400 مورد من الدرجة الأولى لبناء نظام سلسلة توريد ممتاز بشكل مشترك. التعاون مع أكثر من 1700 وكيل لتزويد المستهلكين بخدمات سيارات أفضل وأكثر ملاءمة.

بعد أكثر من 30 عامًا من التطوير، شكّلت شركة FAW-VOLKSWAGEN قاعدة إنتاج سيارات وطنية تغطي تشانغتشون في شمال شرق الصين، وتشنغدو في جنوب غرب الصين، وفوشان في جنوب الصين، وتشينغداو في شرق الصين، وتيانجين في شمال الصين.