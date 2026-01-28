Channell Commercial Corporation

تعتمد بعض شركات الاتصالات الرائدة في العالم على شركة Channell لتوفير المكونات التي تحافظ على سير خدماتها بسلاسة—ولكن كيف يمكن لشركة Channell أن تصبح أكثر كفاءة في عملية تنفيذ الطلبات؟ لقد تعاونت شركة Channell مع شركة Draca Solutions من أجل تنفيذ حلول التخطيط والتحليلات من IBM، ما أسهم في تسريع قدرتها على اكتساب رؤى عميقة لمستويات المخزون.
قد تتطلب منتجات Channell العديد من العناصر والمكونات الفرعية المختلفة. كيف تتغلب الشركة على هذا التعقيد لضمان حصولها على المواد الصحيحة لإنتاج أكثر كفاءة للسلع النهائية؟
لقد تعاونت شركة Channell مع Draca Solutions "شريك أعمال IBM" لنشر منصة متكاملة للتخطيط والتحليلات، ما يوفر تحليلاً مفصلاً للمخزون والمكونات اللازمة للوظائف الجديدة.
تقود شركة Channell عجلة الابتكار في مجال التصنيع منذ ما يقرب من قرن من الزمان. ويدير الجيل الثالث من عائلة Channell الشركة الآن، وتوفر الشركة حاويات من البلاستيك الحراري والمعادن لبعض من أبرز شركات الاتصالات والنطاق العريض والمرافق في العالم، ما يساعد على ضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للمستهلكين في الولايات المتحدة وخارجها.
تُدير شركة Channell مصنعين متطورين في مدينة تيميكولا بولاية كاليفورنيا ومدينة روكوال بولاية تكساس، حيث تقوم الروبوتات الصناعية المتقدمة بإنتاج المكونات الدقيقة التي يحتاجها العملاء. تدير شركة Channell خمس عمليات تصنيع منفصلة داخل الموقعين: القولبة بالحقن، والقولبة بالدوران، والقولبة بالنفخ، والمعادن، ومركبات التشكيل الصفائحية.
يوضح George Sarabia، المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في شركة Channell قائلاً: "تُعد Channell شركة استثنائية لأنها شركة تصنيع حقيقية. لا نقوم بالتجميع فحسب، بل ننتقل مباشرةً من المواد الخام — الصفائح المعدنية أو حبيبات البلاستيك — إلى السلع النهائية. لذا، على الرغم من أننا شركة صغيرة نسبيًا، فإن عمليات الإنتاج لدينا معقدة مثلها مثل عمليات الإنتاج التي تقوم بها الشركات الأكبر حجمًا.
"كل مهمة ننجزها تنطوي على طبقات متعددة من التعقيد. لا يقتصر الأمر على تشغيل طرق تصنيع متعددة فحسب، بل يمكن أن يكون طلب العميل لعدة شاحنات من البضائع. وضمن هذا الطلب، يمكن أن تتطلب المكونات الفردية عدة مكونات فرعية، والتي بدورها قد تحتاج إلى أجزاء أصغر حجمًا".
ومع ورود طلبات جديدة، يقع على عاتق مخططي شركة Channell تقييم قدرة المصنع والآلات وتخصيص الموارد البشرية وإعداد التقارير التي توضح بالتفصيل الأجزاء المطلوبة لإتمام المهمة. لإكمال هذه المهام، اعتمدت الشركة في السابق جزئيًا على عمليات مرهقة تعتمد على جداول البيانات.
ويضيف George Sarabia: "لقد قضى مخططونا وقتًا طويلاً في استخراج البيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لدينا، ومطابقة مخزوننا الحالي مع المواد المطلوبة لكل طلب، وتقدير المواعيد النهائية للتسليم لعملائنا."
كما أن الاعتماد على العمليات اليدوية ينطوي على مخاطر حدوث خطأ بشري. قد يعني حدوث خطأ واحد في أثناء عملية التخطيط أن الشركة ستفتقر إلى المواد اللازمة لإنهاء المهمة — ما قد يؤدي إلى تأجيل موعد التسليم.
يعلق George Sarabia: "لقد حان الوقت لوضع أدوات أكثر ذكاءً ودقة في أيدي مخططينا".
بدأت Channell تقييمًا شاملاً للحلول المتاحة، قبل أن تقرر اعتماد برنامجي IBM Planning Analytics Express وIBM Cognos Analytics. لتنفيذ هذه الحلول، عملت الشركة مع Draca Solutions، شريك أعمال IBM.
يوضح George Sarabia: "كنا نستخدم بالفعل أدوات تحليل البيانات من IBM في بعض أجزاء العمل، ولكن بدرجة محدودة جدًا. لقد رأينا أنه من خلال ترقية هذه الحلول والبناء عليها، يمكننا إنشاء منصة التخطيط التي نحتاجها تمامًا. في النهاية، كان قرار العمل مع IBM قرارًا سهلاً".
لقد أثبت المحرك التحليلي المدمج في الذاكرة لبرنامج IBM Planning Analytics وقدرات إعداد التقارير المرنة في برنامج IBM Cognos Analytics أنهما يشكلان مزيجًا مثاليًا لإنشاء تقارير متطورة تعمل على تحليل وتفصيل متطلبات التخطيط المعقدة لشركة Channell.
لتحقيق ذلك، عملت Channell أولاً على تصنيف منتجاتها الحالية إلى ثلاث فئات منفصلة: السلع النهائية، والسلع قيد التصنيع، والمواد الخام. وبصفة عامة، مكنت حلول IBM فريق Channell من إنشاء تقارير تتبع حالة المخزون لأكثر من 9,000 صنف من السلع النهائية.
بدأت Channell أيضًا باستخدام حلول IBM لإنشاء تقرير قائمة المواد تلقائيًا لكل مشروع، بدءًا من وظائف تصنيع المعادن. كانت هذه العملية سابقًا من بين العمليات الأكثر تعقيدًا وصعوبة بالنسبة إلى مخططي Channell.
وستتمكن الحلول مستقبلاً من إنشاء تقرير شامل وموحد يحتوي على تفاصيل جميع الأجزاء والتجميعات والمكونات الفرعية اللازمة لكل مهمة تصنيع. وسيتمكن المخططون من مقارنة هذه البيانات بتقارير المخزون لضمان توفر المواد الكافية، ما يساعدهم على توقع وقت التسليم بدقة وضمان جاهزية الطلبات في الموعد المحدد.
ويتابع George Sarabia: "بالإضافة إلى قدرات إعداد التقارير، فقد كنا سعداء للغاية بمدى سهولة استخدام حلول IBM. على سبيل المثال، استطعنا مؤخرًا توظيف محلل جديد لديه خبرة سابقة محدودة في العمل على منصة Cognos. وفي وقت قصير جدًا، تمكن من استيعاب كل ما يحتاج لمعرفته لاستخدام الحل في عمله اليومي".
تعمل Channell أيضًا مع Draca Solutions لتوفير تدريب مستمر للمستخدمين. خلال جلسات عقدت مؤخرًا في مصنع الشركة في روكوال، قامت شركة Draca Solutions بتدريب مجموعة من المستخدمين المحترفين ليتمكنوا من نقل معرفتهم وخبراتهم إلى زملائهم في كافة أقسام شركة Channell، ما يساعد الشركة على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها.
صرح George Sarabia: "لقد كان العمل مع Draca وIBM تحالفًا فعالاً للغاية، وهو تحالف نأمل أن نستمر فيه مستقبلاً. إنهم لا يتعاملون مع الأمور من منظور ضيق لتكنولوجيا المعلومات؛ بل يأخذون الوقت الكافي لفهم تحدياتنا وكيف يمكن لحلولهم أن تضيف قيمة إلى أعمالنا.
"نعلم أن هناك حالات استخدام محتملة لحلول IBM في مجالات التمويل والميزانية والتنبؤ، وسوف نستكشف هذه الفرص المثيرة في الأيام المقبلة.
من خلال تنفيذ حلول IBM Planning Analytics Express وCognos Analytics، تمكنت شركة Channell من تحسين عبء العمل الخاص بمخططيها، واكتسبت رؤى أسرع وأعمق بشأن عمليات المخزون والتصنيع لديها.
بدلاً من فرز البيانات يدويًا وإعداد جداول البيانات، أصبح لدى مخططي شركة Channell الآن المزيد من الأدوات لإنشاء البيانات وعرضها.
يوضح George Sarabia: "في حالة فئات منتجاتنا، كان فريقنا يستغرق ساعات طويلة لتصنيف جميع العناصر وإعداد تقرير عنها. وعندما توصلنا إلى التخطيط لمشروع جديد باستخدام قائمة المواد المتداخلة، قد يستغرق الأمر يومًا كاملاً لإنجازه. وبفضل حلول IBM، يمكننا اكتساب الرؤى التي نحتاجها واتخاذ القرارات الصائبة في غضون ساعات قليلة فقط."
من خلال استبعاد العمليات اليدوية من سير العمل لديها، تقلل Channell أيضًا من مخاطر الأخطاء البشرية، ما يوفر رؤية أكثر دقة لمخزونها الحالي من المواد ويساعد على تحسين عملية التخطيط.
ومن خلال الرؤية الدقيقة للمواد التي تمتلكها شركة Channell حاليًا، وما ستحتاج إليه طوال عملية التصنيع، يمكنها تزويد العملاء بمواعيد تسليم أكثر دقة، وتكون أكثر ثقة في تسليم المنتجات في الوقت المحدد. يمكن للشركة أيضًا تجنب تكاليف تخزين المواد الإضافية، أو الحاجة إلى تصنيع مكونات جديدة قبل التمكن من إنهاء المهمة.
يتابع George Sarabia: "إن امتلاك صورة أوضح للمواد المخزنة ومواعيد التسليم سيساعد مواردنا البشرية وتخطيط عمليات الصيانة في المصنع. يجب أن تكون هناك حاجة أقل إلى أخذ ورديات عمل إضافية لضمان اكتمال الطلبات في الوقت المحدد. ولأننا نستطيع أن نقول بمزيد من الثقة متى ستكتمل المهام، فسيكون من الأسهل العثور على نوافذ للصيانة دون تعطيل خطوط الإنتاج لدينا."
ستساعد الحلول أيضًا شركة Channell على إعادة تنظيم إستراتيجية الخدمات اللوجستية وخدمات التوزيع لديها. اعتمدت الشركة سابقًا على نظام مخصص للخدمات اللوجستية، وكانت تنتظر حتى تصبح حمولة الشاحنة من البضائع جاهزة قبل بدء عملية التحميل.
يوضح George Sarabia قائلاً: "إذا علمنا متى ستكون العناصر جاهزة، فيمكننا اتخاذ خطوات استباقية لتعبئتها وتحميلها في أقرب وقت ممكن. يمكننا حساب عدد الشاحنات التي سنحتاجها، وعدد عمال مناولة المواد الذين سنحتاجهم، وعدد سائقي الرافعة الشوكية. ومن خلال حلول IBM لدينا، نحقق نهجًا أكثر كفاءة ومنهجية في التوزيع،".
ويختتم قائلاً: "في شركة Channell نعتقد أنه ينبغي النظر إلى تكنولوجيا المعلومات على أنها عامل تمكين لنمو الأعمال، وليس مركزًا للتكلفة. ويساعدنا عملنا مع IBM وDraca على تحقيق هذا الهدف، ويجعل تخطيطنا أكثر دقة وسرعة وكفاءة."
تُعد شركة Channell Commercial Corporation ، التي تأسست في عام 1922، شركة رائدة في تصنيع الحاويات البلاستيكية الحرارية والمعدنية لصناعات الألياف البصرية والاتصالات والنطاق العريض والمياه والطاقة ومرفق الخدمات. يعمل لدى الشركة 400 موظف وتعمل من خلال موقعين للتصنيع في الولايات المتحدة في تيميكولا بولاية كاليفورنيا وفي روكوول بولاية تكساس، بالإضافة إلى مكاتب في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
شركة Draca Solutions هي شريك أعمال لشركة IBM وشركة استشارات تكنولوجية تركز على مساعدة المؤسسة على تحقيق الفوائد النظرية المتحصل عليها من خلال الاستثمارات البرمجية. تقدم شركة Draca حلولاً تغطي كلاً من إدارة الأداء المالي، والتحليلات، ومنصات البيانات. تمتد قاعدة عملاء شركة Draca لتشمل مختلف القطاعات وأحجام الشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة Draca Solutions في مدينة دالاس بولاية تكساس، وقد وزعت فرقًا في سان دييغو وشيكاغو.
