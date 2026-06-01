قد تبدو عبارات مثل "الكرة في القائم" و"ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء" غريبة عليك إذا لم تكن من مشجعي كرة القدم (وبالنسبة للأمريكيين: نقصد كرة القدم soccer). بالنسبة لكشاف كرة القدم، فإن هذه هي المصطلحات اليومية لعمله، والتي تمثل لغة بالغة الأهمية تساعد في تقييم قيمة اللاعب بالنسبة للفريق. والآن، أصبحت هذه أيضاً هي اللغة التي يتحدث بها ويفهمها Scout Advisor—وهي أداة مبتكرة تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية (NLP) تم بناؤها على منصة IBM® watsonx خصيصاً لنادي Sevilla Fútbol Club الإسباني.

في أي يوم من الأيام، تقع على عاتق الكشاف مسؤوليات عدة: مراقبة التدريبات، والتحدث مع عائلات اللاعبين الشباب، وتدوين الملاحظات حول المباريات، بالإضافة إلى تسجيل الكثير من المعاملات الورقية للمتابعة. في الواقع، تشكل المعاملات الورقية جزءاً أكبر بكثير من العمل مما قد يتخيله المرء.

كما أوضح Victor Orta، المدير الرياضي لنادي Sevilla لكرة القدم، خلال كلمته في القمة العالمية لكرة القدم عام 2023: "لن نتعاقد أبدًا مع لاعب بناءً على البيانات وحدها، ولكننا لن نفعل ذلك أيضًا دون الاستعانة بالبيانات. في النهاية، سيمتلك اللاعب الجيد دائمًا بيانات جيدة، ولكن يبقى هناك دائمًا العين البشرية التي يتعين عليها تقييم كل شيء واتخاذ القرار."

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