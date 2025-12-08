Atruvia تدعم تكنولوجيا المعلومات المصرفية — لتعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة باستخدام IBM Turbonomic
شركة Atruvia AG، المزود المركزي لخدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك التعاونية في ألمانيا، تخوض رحلة لتحويل نفسها من مشغل مركز بيانات تقليدي إلى شريك رقمنة شامل. تهدف إلى تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة التي تمكّن البنوك من الازدهار في مشهد مالي سريع التطور.
وبفضل تاريخها المتجذر في عمليات مركز البيانات، واجهت شركة Atruvia تحدي تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتلبية الطلبات المتزايدة على التوافر والمرونة والسرعة في الخدمات المصرفية.
في الماضي، كانت عمليات التحسين لديهم يدوية، وتفاعلية، ومقتصرة على طبقات البنية التحتية الفردية. فشل هذا النهج المجزأ في إدراك السياق العام والترابط بين مكونات النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات.
لدعم متطلبات البنوك المستقبلية، طمحت Atruvia إلى إنشاء منصة سحابة هجينة حديثة ومؤتمتة. كان الهدف هو تجاوز النظر إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات كغاية بل جعلها بدلاً من ذلك عامل تمكين لخدمات مصرفية آمنة ومستدامة ومرنة.
يتطلب تحقيق هذا الهدف نهجاً متكاملاً ومؤتمتاً لإدارة الموارد، وهو نهج يمكن أن يضمن الاستقرار والأداء وكفاءة التكلفة مع تحسين المرونة في الوقت نفسه. لمواجهة هذا التحدي، شرعت شركة Atruvia في إجراء تحول كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
بدأت شركة Atruvia عملية التحول بإجراء إصلاح شامل لتكنولوجيا المعلومات، حيث اعتمدت حل IBM Turbonomic- وهو حل الأتمتة المدعوم بالذكاء الاصطناعي —لاستبدال الإدارة اليدوية التفاعلية للموارد بإدارة ديناميكية ذكية للموارد.
وقد منحت الأتمتة هذه شركة Atruvia رؤية في الوقت الفعلي عبر نظام تكنولوجيا المعلومات بالكامل، بدءاً من الحاويات وحتى الخوادم الفعلية، مما أتاح اتخاذ قرارات استباقية ساعدت على ضمان أعلى أداء للتطبيق. مثل الأوركسترا التي يحقق لها قائد الأوركسترا الانسجام والتناغم، يقوم Turbonomic بمواءمة الموارد بسلاسة لتحقيق الكفاءة والمرونة.
"أصبحت إدارة الموارد تعمل الآن بطريقة ديناميكية وذكية. وهذا لا يمنحنا الاستقرار فحسب، بل يمنحنا أيضًا السرعة عند تنفيذ المتطلبات الجديدة"، كما يوضح Tobias Annegarn، منصات تكنولوجيا المعلومات لمالك المنتج في شركة Atruvia AG.
حققت Atruvia مكاسب كبيرة بعد تنفيذ Turbonomic. وقد أدى التحول إلى نتائج استراتيجية وقابلة للقياس. في غضون 18 شهرًا، أوقفت الشركة تشغيل أكثر من 1000 خادم فعلي، مما أدى إلى تقليل البصمة بنسبة 20% دون التأثير على الاستقرار أو التوافر. أدى هذا الدمج إلى خفض تكاليف التشغيل، وخفض استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز أهداف الاستدامة في شركة Atruvia.
وبالإضافة إلى المكاسب في التكلفة والكفاءة، تحسنت المرونة بشكل كبير. أدى تحسين الموارد المستند إلى الذكاء الاصطناعي إلى القضاء على الاختناقات وساعد على ضمان استمرارية الأعمال أثناء ذروة الأحمال. تتعاون فرق التطبيق والمنصات الآن من خلال رؤى بيانات مشتركة، مما يسرع الأتمتة وصناعة القرار.
وبفضل منصتها السحابية الهجينة الحديثة والمؤتمتة، تمكّن Atruvia البنوك من إطلاق خدمات جديدة بشكل أسرع وبأداء أعلى مع تحقيق الاستدامة - مما يعزز دورها كشريك استراتيجي في الرقمنة لشبكة الخدمات المصرفية التعاونية في ألمانيا.
شركة Atruvia AG هي المزود المركزي لخدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك التعاونية في ألمانيا. تركز محفظتها على حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المصممة خصيصاً للبنوك، بدءاً من عمليات مراكز البيانات وصولاً إلى الإجراءات البنكية وتطوير التطبيقات. بإيرادات تبلغ 1.7 مليار يورو و 5,500 موظف، تعد Atruvia واحدة من أكبر مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، وتخدم 91 مليون حساب بنكي، و 155,000 مكان عمل بنكي، وتعالج 120 مليار عملية على أجهزة الكمبيوتر المركزية.
صُمم IBM Turbonomic ليلائم تعقيدات البيئات الهجينة والسحابة المتعددة، وهو يمنح فرق تكنولوجيا المعلومات الثقة والتحكم للعمل بثقة.
