إن غابات العالم تُعد أصولاً لا غنى عنها في مواجهة تغير المناخ. كما أنها تشكل صميم نموذج أعمال ARAUCO، كما يوضح Leandro San Miguel، رئيس قسم المعلومات في ARAUCO، قائلاً:

"من خلال الإدارة المستدامة لأراضي الغابات، نسعى إلى تحقيق هدفنا المتمثل في بناء اقتصاد قائم على الموارد المتجددة، وتعكس عمليات أعمالنا هذا الطموح. على سبيل المثال، نعمل على تحويل النفايات الناتجة عن طحن الخشب إلى مواد مركبة مثل الألواح الليفية، وإلى كريات الخشب: وهو وقود منخفض الكربون يُشغل مصانعنا."