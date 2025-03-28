Altissia هي شركة برمجيات لتعلم اللغات مقرها في بلجيكا، وتؤمن بأن اللغات تنير العقول وتبني الجسور بين الناس والثقافات. يعمل فريقها على مهمة واحدة: إتاحة الفرصة للجميع لتعلم لغة جديدة.
بدءًا من المؤسسات التعليمية وصولاً إلى الشركات والمؤسسات الحكومية، يستخدم هؤلاء العملاء Altissia لتوفير برامج تعلم اللغات للطلاب، ما يسمح لهم بأخذ الدروس والتقييمات في الوقت المناسب لهم.
يدعم أحد أكبر مشاريع Altissia برنامج لغوي لـ 350,000 طالب في أوروبا
تستخدم Altissia برنامج Instana Observability لدعم اتفاقية مستوى الخدمة الحساسة: مدة تشغيل التطبيق بنسبة 99.8%
أدرك جريجوري شيانو، المدير التنفيذي التقني في Altissia، أنه إذا أراد لفريق عمليات التطوير لديه أن يبني ويتوسع بسرعة، فسيتعين عليه تقسيمهم إلى فرق مشاريع أصغر، بحيث يكون لكل فريق نطاق تركيز أصغر يتدرج إلى الأهداف الأكبر للقسم. كان قسم عمليات التطوير في Altissia من أوائل المتبنين لتطوير السحابة الأصلية، وكان يعمل في Kubernetes منذ عدة سنوات. يعني هذا بالنسبة إلى فريق صغير قضاء الكثير من الوقت في التأكد من أن جميع المطورين مدربون تدريبًا كافيًا في Kubernetes حتى يتمكنوا من العمل بكفاءة.
يعد أحد أكبر مشاريع Altissia حتى الآن هو بناء منصة لتعلم اللغة عبر الإنترنت لأجل برنامج تعليمي كبير. يدعم برنامج اللغويات أكثر من 350,000 طالب يتعلمون اللغات الرسمية في الاتحاد الأوروبي —من البلغارية إلى السويدية وما بينهما. يعتمد نجاح البرنامج الدولي ونجاح كل طالب على قدرة Altissa على الحفاظ على تطبيقاته وتشغيلها بشكل كبير.
نظرًا لوجود العديد من العناصر المتحركة، أصبح من الواضح أن الفريق بحاجة إلى منصة تتيح قابلية الملاحظة. أراد الفريق أن يتم تنبيهه بسرعة عند حدوث أي خطأ، وأن تكون لديه أداة تساعد على تحديد الأخطاء بشكل دقيق، وأن تكون لديه رؤية لبعض حالات الاستخدام وعادات المستخدمين النهائيين - وهي معارف يمكن أن توجه الفريق نحو التحديثات المستقبلية للتطبيقات.
قام فريق شيانو بتقييم أداتين، IBM Instana Observability ومنتج منافس. واختار الفريق في النهاية Instana لعدة أسباب. الأول هو السهولة التي تأتي مع الأتمتة المدمجة. يقول شيانو: "نحن نحب مدى سهولة نشر الوكيل وصيانته"، "لا توجد نفقات تشغيلية".
ويتمثل السبب الثاني في قدرات Instana الأساسية، وخصوصًا ميزات التصور المخصص والتعاون. باستخدام ميزة رؤى التطبيق ، يمكن لكل عضو في الفريق تكييف لوحة المعلومات الخاصة به حسب احتياجات المراقبة الخاصة به. يصرح شيانو قائلاً، "نحن نحب حقًا رؤى التطبيق. فهي الميزة التي نكثر من استخدامها".
والسبب الثالث، يرجع سبب استمرار شيانو في التجديد إلى تقديره لفريق Instana. ”جزء من معاييري لاختيار شركة ما للعمل معها هم العاملون بها، وأنا أحب العاملين في Instana. فنحن على اتصال وثيق بشكل متكرر. إنهم يعرفون كيف يقومون بعملهم. يمكنك القول إنهم يستمتعون بعملهم في الشركة، وهذا أمر رائع بالنسبة إليَّ".
سمح وجود قابلية الملاحظة في كل جزء متحرك من الموقع الإلكتروني لشركة Altissia بمتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها والإبلاغ عنها، بما في ذلك الحفاظ على مدة تشغيل تصل إلى 99.8%.
أصبح الحفاظ على هذا المستوى من مدة التشغيل أمرًا بالغًا الأهمية بمجرد أن بدأ الفريق في مراقبة استخدام الطلاب للأداة اللغوية. ونظرًا لأن العديد من المستخدمين كانوا ينتظرون حتى الموعد النهائي لإرسال التقييمات، زادت معدلات التصفح على الخادم في أوقات محددة.. إذا تعطّل أحد الخوادم في الموعد النهائي، فقد يتعارض ذلك مع عمليات التقديم، ما يعني الفرق بين درجات النجاح أو الرسوب. أصبحت هذه المعارف متاحة للفريق فقط بسبب ميزة رؤى التطبيق في Instana.
وتستمر القدرات في التطور، وفقًا لشيانو. "تتعاون Altissia مع Instana وتستمر في التجديد لأن الأداة تتطور حسب احتياجاتنا، وأحياناً حتى قبل ذلك. قد تكون هناك ميزة جديدة، وفي ذلك الوقت لا نحتاج إليها، ولكن بعد بضعة أشهر ندرك أننا نحتاج إليها وهي موجودة بالفعل“.
تتواجد Altissia (الرابط موجود خارج ibm.com) في كل القارات، وتدير منصة لتعلم اللغات تمكِّن المؤسسات بما في ذلك المدارس والشركات والوكالات الحكومية من توفير إمكانية تعلم لغات متعددة للطلاب والموظفين والمواطنين. تأسست Altissia في عام 2005 على يد أكاديميين من جامعة لوفان الكاثوليكية (UCL). يقع مقرها الرئيسي في الحرم الجامعي في لوفان لا نوف، في بلجيكا.
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أنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، سبتمبر 2021.
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