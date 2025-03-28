أدرك جريجوري شيانو، المدير التنفيذي التقني في Altissia، أنه إذا أراد لفريق عمليات التطوير لديه أن يبني ويتوسع بسرعة، فسيتعين عليه تقسيمهم إلى فرق مشاريع أصغر، بحيث يكون لكل فريق نطاق تركيز أصغر يتدرج إلى الأهداف الأكبر للقسم. كان قسم عمليات التطوير في Altissia من أوائل المتبنين لتطوير السحابة الأصلية، وكان يعمل في Kubernetes منذ عدة سنوات. يعني هذا بالنسبة إلى فريق صغير قضاء الكثير من الوقت في التأكد من أن جميع المطورين مدربون تدريبًا كافيًا في Kubernetes حتى يتمكنوا من العمل بكفاءة.

يعد أحد أكبر مشاريع Altissia حتى الآن هو بناء منصة لتعلم اللغة عبر الإنترنت لأجل برنامج تعليمي كبير. يدعم برنامج اللغويات أكثر من 350,000 طالب يتعلمون اللغات الرسمية في الاتحاد الأوروبي —من البلغارية إلى السويدية وما بينهما. يعتمد نجاح البرنامج الدولي ونجاح كل طالب على قدرة Altissa على الحفاظ على تطبيقاته وتشغيلها بشكل كبير.

نظرًا لوجود العديد من العناصر المتحركة، أصبح من الواضح أن الفريق بحاجة إلى منصة تتيح قابلية الملاحظة. أراد الفريق أن يتم تنبيهه بسرعة عند حدوث أي خطأ، وأن تكون لديه أداة تساعد على تحديد الأخطاء بشكل دقيق، وأن تكون لديه رؤية لبعض حالات الاستخدام وعادات المستخدمين النهائيين - وهي معارف يمكن أن توجه الفريق نحو التحديثات المستقبلية للتطبيقات.

قام فريق شيانو بتقييم أداتين، IBM Instana Observability ومنتج منافس. واختار الفريق في النهاية Instana لعدة أسباب. الأول هو السهولة التي تأتي مع الأتمتة المدمجة. يقول شيانو: "نحن نحب مدى سهولة نشر الوكيل وصيانته"، "لا توجد نفقات تشغيلية".

ويتمثل السبب الثاني في قدرات Instana الأساسية، وخصوصًا ميزات التصور المخصص والتعاون. باستخدام ميزة رؤى التطبيق ، يمكن لكل عضو في الفريق تكييف لوحة المعلومات الخاصة به حسب احتياجات المراقبة الخاصة به. يصرح شيانو قائلاً، "نحن نحب حقًا رؤى التطبيق. فهي الميزة التي نكثر من استخدامها".

والسبب الثالث، يرجع سبب استمرار شيانو في التجديد إلى تقديره لفريق Instana. ”جزء من معاييري لاختيار شركة ما للعمل معها هم العاملون بها، وأنا أحب العاملين في Instana. فنحن على اتصال وثيق بشكل متكرر. إنهم يعرفون كيف يقومون بعملهم. يمكنك القول إنهم يستمتعون بعملهم في الشركة، وهذا أمر رائع بالنسبة إليَّ".