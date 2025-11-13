في عالم التجزئة التنافسي اليوم، يجب على الشركات إعطاء الأولوية لرضا العملاء وولائهم لتعزيز النجاح على المدى الطويل. فالإقرار بتعليقات العملاء والاستجابة لها يعزز الثقة والولاء، ما يؤدي إلى معدلات احتفاظ أعلى ورضا أكبر للعملاء. ولكن دون الأدوات الخلفية المناسبة، يمكن أن يأتي نمو الشركة بنتائج عكسية.

تأسست شركة Aditya Birla Fashion Retail Limited (ABFRL) في عام 1997، وتُعَد موطنًا لبعض من أكثر العلامات التجارية شهرة في الهند، مع شبكة تضم نحو 3,000 متجر و40 مستودعًا، وحضورًا قويًا على 10 منصات تسوُّق إلكترونية، تقدِّم خدماتها للملايين من العملاء محليًا ودوليًا من خلال التوصيل العادي والتوصيل السريع المحلي والاستلام من المتاجر.

مع التوسع الكبير لهذه الشركة العملاقة في قطاع التجزئة، ازدادت أيضًا التعقيدات في معالجة الطلبات من مصادر متعددة. حيث استدعت شبكة المخازن والمتاجر والقنوات الإلكترونية الواسعة، بما في ذلك الأسواق الإلكترونية، نشرًا سلسًا متعدد الحالات لضمان الأداء الأمثل في تلبية الطلبات.