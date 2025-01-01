منصة IBM للذكاء الاصطناعي

توفر منصة IBM watsonx.ai القدرات لإدارة دورة حياة النموذج، واستنتاج النموذج، وإدارة سياسة الوصول إلى النموذج لمجموعة القدرات لاستضافة النماذج. وبالنسبة لاستنتاج النموذج، توفر منصة watsonx.ai للمؤسسات القدرة على نشر نماذج الذكاء الاصطناعي كخدمات REST باستخدام واجهة API مشتركة. وهذا يجعل من السهل على مطوري حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية دمج نماذج الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتهم وسهولة الوصول إليها، مع تمكين علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي أيضًا من تحديث نماذج الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت دون تأثير سلبي على التطبيقات المستهلكة.

توفر منصة watsonx.ai مساحات نشر لمعالجة قدرات إدارة سياسة الوصول إلى النموذج. وتعد مساحات النشر مجموعات يتم التحكم في الوصول إليها من نماذج ونماذج الذكاء الاصطناعي والبيانات والبيئات القابلة للنشر والتي يمكن للمؤسسات استخدامها لإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية والتحكم في مستويات الوصول إلى هذه الأصول.

بالنسبة لإدارة دورة حياة النموذج، تمنح منصة watsonx.ai المؤسسات القدرة على نشر النماذج وتحديثها وإيقافها/حذفها بمرور الوقت.