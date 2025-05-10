IBM Turbonomic for Government Standard

Secure modernization and continuous optimization for government agencies

FedRAMP high authorization for secure, policy-driven automation

IBM Turbonomic for Government Standard is a FedRAMP High Authorized SaaS Application Resource Management (ARM) platform hosted on AWS GovCloud (US). It provides federal agencies a trusted platform to automate and assure application performance, reduce risk, and maximize budget impact through real-time optimization and policy-driven automation.
Use cases
Government-Grade Security

Built-in support for NIST SP 800-53 High Baseline controls with continuous monitoring, hosted within a FedRAMP High Authorized environment to ensure U.S. data sovereignty.
Assure Application Performance

Automatically right-sizes compute, storage, and network resources in real time to assure performance and prevent slowdowns or outages.
Get More Value from Your Budget

Turbonomic enables advanced resource allocation and delivers deep cost visibility across environments, helping agencies maximize every IT dollar.
Simplify Compliance

Reuses IBM’s FedRAMP package under the “do once, use many” model to accelerate ATO and reduce audit overhead.
Secure Automation for GovCloud

Delivers secure, policy-driven optimization , and enables intelligent automation across integrated environments.

What federal leaders need to know

How does IBM Turbonomic help with FedRAMP compliance?

Turbonomic is FedRAMP High Authorized and inherits 420+ NIST SP 800-53 security controls. Agencies can leverage IBM’s full authorization package, reducing the burden of achieving and maintaining ATO.

 How does IBM Turbonomic differ from other optimization tools?

Unlike static tools, IBM Turbonomic continuously analyzes application demand and takes automated, policy-driven actions in real time to maintain performance, compliance, and cost efficiency across AWS GovCloud (US), AWS, and container environments.

 How does IBM Turbonomic support agency modernization goals?

Turbonomic enables agencies to scale digital services, manage sensitive workloads securely, and maximize budget efficiency through continuous optimization and built-in compliance. It helps accelerate modernization while upholding the highest federal security standards.

Key areas of Optimization

AWS Logo
AWS and AWS GovCloud (US)

Optimize cloud resources securely with U.S.-only operations and sovereignty.
Red Hat Logo
Kubernetes & Red Hat OpenShift (Kubeturbo)

Automate optimization for containerized workloads in government environments.
Instana Observability app icon
Instana

Enhance optimization with observability data from mission-critical applications.
Prometheus app logo
Prometheus (Prometurbo)

Extend monitoring and optimization across modern workloads by collecting metrics from Prometheus for Gen AI LLM workloads, GPUs, etc.
Take the next step

Get a concise summary of Turbonomic’s FedRAMP High Authorized benefits for government stakeholders. Learn how it can help your agency maximize budget impact, strengthen compliance, and assure application performance at scale with automation.

