Secure modernization and continuous optimization for government agencies
IBM Turbonomic for Government Standard is a FedRAMP High Authorized SaaS Application Resource Management (ARM) platform hosted on AWS GovCloud (US). It provides federal agencies a trusted platform to automate and assure application performance, reduce risk, and maximize budget impact through real-time optimization and policy-driven automation.
Built-in support for NIST SP 800-53 High Baseline controls with continuous monitoring, hosted within a FedRAMP High Authorized environment to ensure U.S. data sovereignty.
Automatically right-sizes compute, storage, and network resources in real time to assure performance and prevent slowdowns or outages.
Turbonomic enables advanced resource allocation and delivers deep cost visibility across environments, helping agencies maximize every IT dollar.
Reuses IBM’s FedRAMP package under the “do once, use many” model to accelerate ATO and reduce audit overhead.
Delivers secure, policy-driven optimization , and enables intelligent automation across integrated environments.
Turbonomic is FedRAMP High Authorized and inherits 420+ NIST SP 800-53 security controls. Agencies can leverage IBM’s full authorization package, reducing the burden of achieving and maintaining ATO.
Unlike static tools, IBM Turbonomic continuously analyzes application demand and takes automated, policy-driven actions in real time to maintain performance, compliance, and cost efficiency across AWS GovCloud (US), AWS, and container environments.
Turbonomic enables agencies to scale digital services, manage sensitive workloads securely, and maximize budget efficiency through continuous optimization and built-in compliance. It helps accelerate modernization while upholding the highest federal security standards.
Optimize cloud resources securely with U.S.-only operations and sovereignty.
Automate optimization for containerized workloads in government environments.
Enhance optimization with observability data from mission-critical applications.
Extend monitoring and optimization across modern workloads by collecting metrics from Prometheus for Gen AI LLM workloads, GPUs, etc.
Get a concise summary of Turbonomic’s FedRAMP High Authorized benefits for government stakeholders. Learn how it can help your agency maximize budget impact, strengthen compliance, and assure application performance at scale with automation.