Xatrix Core Weather

Xatrix Technologies offers a cutting-edge environmental intelligence solution that transforms geospatial and climate data into actionable insights.
Overview

Built on the cloud and leveraging advanced AI, it provides analytics and forecasts to mitigate the economic impact of meteorological phenomena. The solution provides industry-specific forecasts: 1. Tide Forecast.2. Marine Weather Forecast. 3. Agrometeorological Forecast.4. Hyperlocal Weather Forecast. 5. Seasonal Climate Outlook. 6. Aviation Operation Center. 7. Tropical Cyclone Timeline. 8. Historical and Planning.

  • Industries
  • Energy and utilities
  • Chemicals and petroleum
  • Insurance
  • Retail
  • Consumer products
  • Media & Entertainment
  • Construction and engineering
  • Agriculture
  • Mining and extraction
  • Oil and gas
  • Airlines
  • Food service
  • Freight and logistics
  • Industrials
  • Manufacturing
  • Transportation
  • Travel services
  • Topics
  • AI and ML
  • Analytics
  • Automation
  • Business operations
  • Environmental issues
  • Deployment types
  • SaaS
  • Languages supported
  • English
  • Spanish
  • Regions and countries supported
  • Africa - Côte d’Ivoire, Egypt, Nigeria, South Africa, Morocco
  • Americas - Mexico, Costa Rica, Colombia, Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Chile, Panama, Bolivia (Plurinational State of), Ecuador, United States of America, Canada, Dominican Republic
  • Asia - Japan, Kazakhstan, Mongolia, Republic of Korea, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Türkiye, United Arab Emirates, Viet Nam
  • Europe - Austria, Belgium, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  • Oceania - Australia, New Zealand
Benefits Mitigate the economic impact of unexpected weather events
Organizations receive precise, timely insights to support proactive decisions that reduce weather-related economic losses.
Real-time monitoring across all organizational locations
Leverage advanced geospatial analytics to track current weather conditions and receive location-based alerts when predefined thresholds are exceeded.
Weather-informed planning for inventory and workforce
Integrate short/long-term forecasts with historical climate data to optimize production schedules, inventory distribution, and personnel deployment.
Key features
Highest data accuracy available in the market.
Predictive analytics based on historical data.
Integration with existing control and security systems.
Data from multiple trusted sources.
