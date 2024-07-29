Santrix ist ein KI-gestütztes Agentensystem für den IT-Service-Desk. Es unterstützt den First-Level-Support, indem es Routineanfragen wie Passwort-Resets klassifiziert und bearbeitet, Workflows automatisiert und wiederkehrende Aufgaben übernimmt. Durch den agentenbasierten Ansatz mit WxO interagiert Santrix flexibel mit Tools und Datenquellen, steigert die Effizienz, verbessert die Nutzerzufriedenheit und entlastet Teams, die sich dadurch auf komplexere Anliegen konzentrieren können.
