Provided by Data Technology Betriebsberatungs GmbH & Co KG
Santrix automatisiert IT-Service-Desk-Workflows, steigert die Nutzerzufriedenheit und entlastet Mitarbeiter bei Routinetätigkeiten.
Overview

Santrix ist ein KI-gestütztes Agentensystem für den IT-Service-Desk. Es unterstützt den First-Level-Support, indem es Routineanfragen wie Passwort-Resets klassifiziert und bearbeitet, Workflows automatisiert und wiederkehrende Aufgaben übernimmt. Durch den agentenbasierten Ansatz mit WxO interagiert Santrix flexibel mit Tools und Datenquellen, steigert die Effizienz, verbessert die Nutzerzufriedenheit und entlastet Teams, die sich dadurch auf komplexere Anliegen konzentrieren können.

  • Industries
  • Cross Industry
  • Banking
  • Automotive
  • Aerospace and Defense
  • Industrials and Manufacturing
  • Healthcare
  • Energy and utilities
  • Financial Markets
  • Insurance
  • Government, Federal
  • Telecommunications
  • Government, State/Provincial/ Local
  • Retail
  • Consumer products
  • Education
  • Media & Entertainment
  • Professional Services
  • Construction and engineering
  • Machinery
  • Topics
  • AI and ML
  • Analytics
  • Automation
  • Cloud
  • Consulting
  • Environmental issues
  • IT infrastructure
  • Services
  • Software architecture
  • Deployment types
  • SaaS
  • On-premises
  • Languages supported
  • German
  • English
  • Regions and countries supported
  • Europe - Austria, Germany, Switzerland
Benefits Reduce operational costs
Mit Santrix reduzieren Sie Ihre Betriebskosten durch weniger manuelle Arbeit und durch reduzierte Supportkosten.
Increase consistency and reliability
Mit Santrix steigern Sie die Nutzerzufriedenheit. Sie gelangen zu schnelleren Lösungen bei gleichzeitig kürzeren Wartezeiten.
Faster ticket classification
Mit Santrix können Sie Tickets schneller klassifizieren, was zu einer deutlichen Reduktion der Bearbeitungszeit führt.
Boost agent productivity
Mit Santrix gelingt eine Steigerung der Mitarbeiterproduktivität. So bleibt mehr Zeit für komplexere und wertschöpfendere Aufgaben.
24/7 availability
Santrix bietet einen 24/7 Support, also einen Support ohne Unterbrechung, auch außerhalb der Bürozeiten.
Data-driven insights
Mit Santrix haben Sie immer datenbasierte Einblicke. Die Ticketklassifikation liefert Ihnen wertvolle Entscheidungsgrundlagen.
Key features
Santrix ermöglicht einen permanenten First-Level-Support. Die Bearbeitung von Standardanfragen ist jederzeit und ohne Unterbrechung möglich.
Santrix klassifiziert, leitet weiter und löst Routine-Tickets wie Passwort-Resets, wodurch Ihre Support-Teams stark entlastet werden.
Santix automatisiert wiederkehrende Prozesse und schafft Freiraum, damit Ihre Mitarbeiter komplexere Aufgaben übernehmen und lösen können.
Santrix ermöglich die Integration mit gängigen Tools.
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.