ÉRRE TECHNOLOGY, LDA

A Érre Technology é uma empresa de tecnologia com mais de 25 anos de experiência, especializada na arquitetura, integração e gestão de infraestruturas empresariais robustas. Com um portfólio baseado em consultoria, arquitetura de sistemas e serviços de Data Center, a Érre Technology entrega soluções sob medida que respondem a necessidades complexas de produção, armazenamento e transmissão de dados.
Combina experiência técnica com uma abordagem consultiva próxima do cliente, reforçando a estabilidade e a continuidade operacional dos seus sistemas críticos.
Address
R. da Demanda 50 Piso 1, ESPOSENDE, Braga 4740-023, Portugal
Telephone
+351 253 297 703
Website
https://www.erre-technology.com/