Shairul Cobley Solutions (SCS) was established in 2013 as a boutique management consultancy and strategic business advisory firm. SCS specialises in strategic planning, performance management, leadership development, entrepreneurship, and professional certification programmes. SCS also delivers capability development in digital transformation, data-driven decision making, business analytics, AI, and IT governance. With associate companies across Malaysia, ASEAN, and the Middle East, SCS supports organisations in translating strategies into actionable plans and sustainable performance outcomes.
Address
BLOCK C, ZEN SUITES @ ZETAPARK SETAPAK CENTRAL, Jln Taman Ibu Kota, kuala lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 53100, Malaysia
Website
https://www.asia-leadership.com/