nterra integration GmbH

Bei nterra finden Sie die Experten für Integrationsprojekte und Prozesse. Seit 2000 unterstützen wir Kunden dabei, heterogene Systeme zu verbinden, digitale Prozesse zu bauen und individuelle Anwendungen umzusetzen.

Vom Proof-of-Concept über die Umsetzung bis zum Betrieb Ihrer technischen Plattformen sind wir an Ihrer Seite. Als echter Partner arbeiten wir transparent und auf Augenhöhe daran, Ihr Unternehmen digital effizienter zu gestalten.



Im Bereich IBM webMethods Hybrid Integration zählen wir seit Jahrzehnten zu den Top-Adressen im DACH-Raum und wurden mehrfach ausgezeichnet.

Address Im Leuschnerpark 3, Griesheim, Hessen 64347, Germany Website https://www.nterra.com/ Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider