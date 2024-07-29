Anida Consultores S.A.

Anida Consultores es una empresa de servicios tecnológicos con más de 20 años de experiencia, especializada en seguridad, cloud, observabilidad y servicios gestionados. Actuamos como integrador de sistemas (SI), proveedor de servicios gestionados (MSP/MSSP) y VAR, apoyando entornos empresariales y de misión crítica.



Entregamos servicios de implementación, operación y soporte continuo, integrando plataformas de infraestructura, seguridad y analítica bajo buenas prácticas ITIL y estándares de calidad, asegurando continuidad operacional, visibilidad y control en entornos híbridos y cloud.

Address Galvarino Gallardo 2150, (Providencia ), Santiago, Región Metropolitana de Santiago 7510412, Chile Telephone +569 6835 7231 Website http://www.anidalatam.com Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

Managed Security Service Provider (MSSP)

VAR/Reseller/Solution Provider