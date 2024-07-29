Grupo Tique S.A.C. (AgileStrategas Digital) es un socio IBM Partner Plus que brinda consultoría TI e implementación de soluciones en infraestructura, almacenamiento, servidores, automatización y analítica de datos, y seguridad. Ayudamos a empresas a diseñar, implementar y optimizar plataformas tecnológicas, con acompañamiento desde el diagnóstico hasta la puesta en producción y soporte.

Address Av. Paseo La Castellana 1260, LIMA, Lima 15049, Peru Telephone 939381759 Website https://www.agilestrategas.com Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider