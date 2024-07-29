OMG International, LLC

OMG Intl specializes in IT & Cyber Advisory/Hardware/Software Services:
ADVISORY SERVICES -
IT & Cyber/Quantum Cyber Assessments
Gap Analysis/AI Drive Automated Policy & Documentation
AI/Automated Risk & Compliance
Cyber Threat Intelligence
SOLUTIONS DEVELOPMENT -
Cybersecurity Risk Analysis
Compliance Readiness (PCI, SOX, CMMC, SOC, HIPAA, etc.)
Quantum SAFE/Quantum Secure audits
INFRASTRUCTURE DESIGN & INTEGRATION -
Cybersecurity Architecture (Multi-Cloud Security Architecture, Network Segmentation, Compliance/Regulatory Scope Reduction)
Address
9603 Greenview Lane, Manassas, Virginia 20109, United States of America
Telephone
7037723146
Website
https://www.omgintl-online.com/