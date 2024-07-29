BI plus GmbH

BI plus ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Business Analytics Consulting in Österreich. Lösungen werden ausschließlich zum Vorteil unserer Kunden durch praxiserfahrene und zertifizierte Berater implementiert. Von der Beratung und Spezifikation, über die Analyse von Unternehmensdaten, dem Aufbau eines zentralen Data Warehouse, sowie eines Kennzahlen- und Reporting-Systems bis hin zum Training von Anwendern und eines First Level Supports, werden BI plus Kunden schrittweise durch alle Projektphasen begleitet und fachkundig unterstützt und beraten.

Address Liebenberger Damm 16, Liebenwalde OT Neuholland, Berlin 16559, Germany Telephone +49 30 91468530 Website https://www.biplus.at Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider