炭平コンピューターシステム株式会社

当社は、長野県長野市に本社を置き、長野県内に加え上・信越地区のお客様をサポートするIBMソリューション・プロバイダーとして発足しました。現在はコムシス情報システム株式会社(CHDグループ)の一員として、

｢Thank & Think：感謝と思考｣をスローガンとし、全社員参加による会社経営とITを中心としたソリューションを提供する会社を目指しています。

【経営理念】

1.お客様・株主・パートナー・社員・家族と一緒に発展いたします

2.感謝の気持ちで皆様と一緒に発展することを考えます

3.地域社会に貢献します

4.能力開発とスキル向上に飽くことなき挑戦をします

5.地球の環境に配慮しつつ発展します

以上の経営理念で『社員一丸になって”いつも笑顔で元気に！”を合言葉に』頑張っております。

また、当社は長野県に本社を置く唯一のIBMソリューション・プロバイダーとして、IBM Powerへのマイグレーションをはじめ、最新機能の活用、そして広く最新のICTの動向に対応し、常に｢洞察・伴走｣を念頭に置き、ITソリューションを通じてお客様にご満足いただき、お客様と伴走し共に発展する会社を目指して参ります。

Address 6F TOSYS nakagosho Bld., 3-13-7 Nakagosho, Nagano-Shi, Nagano 380-0935, Japan Telephone +81 26 2172691 Website https://www.scsc.co.jp/ Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

VAR/Reseller/Solution Provider