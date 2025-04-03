DDIM Technology Inc.

2010년에 설립된 디딤기술은 클라우드, 데이터/AI, 네트워크 및 보안 분야에서 컨설팅부터 구축까지 End-to-End IT 서비스를 제공합니다.
클라우드 부문에서는 IaC 기반 클라우드 운영 자동화, 보안 자동화 컨설팅 및 구축, SW 기반 ADC 구축 및 기술지원을 수행하며, IBM 솔루션인 Terraform, Vault, Nomad를 활용하고 있습니다.
디딤기술은 축적된 경험과 기술 혁신을 바탕으로 고객의 디지털 전환을 선도하는 파트너가 되고자 합니다.
Founded in 2010, Didim Technology offers end-to-end IT consulting and implementation services across Cloud, Data/AI, and Network & Security.
Our cloud services include IaC-based automation, cloud security consulting, and software-based ADC deployment leveraging IBM Terraform, Vault, and Nomad solutions.
Address
36, Hwangsaeul-ro 200beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Seoul Teugbyeolsi 13595, Korea, Republic of
Website