OneForce Consultoria e Tecnologia LTDA

A OneForce é uma consultoria e revenda especializada, parceira IBM Silver desde 2013, focada em gerar resultados de negócio através da tecnologia. A empresa se destaca em três pilares: Engenharia de Sistemas (ELM), FinOps e Observability. Para garantir a excelência na entrega, a OneForce tem empresas especialistas dedicadas: a iotrix que é responsável pela implementação das soluções de ELM, enquanto a Evoluum é a responsável pela entrega de soluções de automação e gestão como IBM Turbonomic, Instana, Apptio e Cloudability, assegurando implementações eficazes e focadas no sucesso do cliente.

Address AV DO CONTORNO, 2905 - SALA 408, BELO HORIZONTE, Minas Gerais 30.110-915, Brazil Website https://www.oneforce.com.br Partner types

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider